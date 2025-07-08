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GD粉絲怒了 心疼偶像連唱3天 出動卡車抗議

韓國天王GD即將於7月11、12、13日來台演出。（翻攝自X）韓國天王GD即將於7月11、12、13日來台演出。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天王GD（G-Dragon、權志龍）即將於7月11、12、13日來台演出，今年2月份推出專輯《Ubermensch》正式回歸的他也將台北納入世界巡演的一站。連續3天在台北小巨蛋開唱，惹惱GD在韓國的粉絲，認為連唱3天將對他的體力造成負荷，怒批公司行程管控不當，還在韓國出動卡車抗議。

GD韓國粉絲憤怒出動卡車，抗議所屬公司罔顧藝人健康。（翻攝自X）GD韓國粉絲憤怒出動卡車，抗議所屬公司罔顧藝人健康。（翻攝自X）

今（8）韓國街頭出現抗議「GD國外演唱會規劃問題」的卡車，指出GD演唱會售票制度未能讓粉絲受到保障，且臨時加場可能增加藝人體力負擔。粉絲更點名經常在GD活動露面的所屬公司老闆崔浩太，要他出來面對。除演唱會連續開唱、加場之外，網路流傳有關GD的謠言也引起粉絲不滿，要求崔浩太必須正視問題。

DG因擁有高人氣，世界巡迴演唱會一票難求。目前除台北宣布加場之外，昨（7日）也宣布增開香港場次，粉絲怒氣攻心，採取激烈抗議。

GD台北及香港演唱會皆宣布加場，引起韓國粉絲不悅。（翻攝自X）GD台北及香港演唱會皆宣布加場，引起韓國粉絲不悅。（翻攝自X）

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