首爾直擊》李敏鎬隔10年拍韓片「好緊張」 《全知讀者視角》翻拍喊話：多包容

〔記者鍾志均／首爾報導〕韓星李敏鎬今（15）下午在首爾COEX Megabox出席電影《全知讀者視角》媒體試映，他飾演小說主角「劉眾赫」一身帥氣，頗有男神風範；李敏鎬說這是時隔十年再度演韓片，所以好緊張，強調沒有破壞原作追求的方向和情感。

李敏鎬出席《全知讀者視角》試映。（采昌提供）

《全知讀者視角》改編同名小說，斥資300億韓幣（約台幣6.4億元）打造，特效堪比好萊塢大片，李敏鎬表示，參與一部改編IP的電影，最重要的是在不傷害IP設定方向和角色情感的前提下，融入自己的情感。

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談到大量的CG特效，李敏鎬表示「相信未來在綠幕面前演出的機會會更多，「我覺得在演技領域，想像力和創造性思維會變得更重要」；他坦言，「我平常對想像力沒有太多想像，但這部電影讓我有機會去想像很多東西，並獲得豐富情感」，解釋雖然人與人對戲也很重要，但和空氣演戲，也是演員必須承擔的責任。

導演金秉佑被問改編超人氣小說，滿意度如何？他說這問題很難回答，但在動作奇幻類型已經有不斷反思，努力滿足觀眾需求就是最大目的，也是劇組非常注重的地方；李敏鎬也稱，韓國有不少作品在全世界廣受歡迎，但翻拍必然有很多壓力，希望大家多多包容。《全知讀者視角》於7月23日（週三）晚場起在台上映。

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