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中山美穗客串《日本第一的爛男人》 最後身影催淚

中山美穗在《日本第一的爛男人—我的假家人們》客串演出幼兒園園長。（翻攝自富士台）中山美穗在《日本第一的爛男人—我的假家人們》客串演出幼兒園園長。（翻攝自富士台）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本女星中山美穗去年12月驟逝，死訊讓廣大粉絲心痛，她生前最後客串富士電視台新劇《日本第一的爛男人—我的假家人們》9日開播，中山美穗在第一、三集登場，戲迷一見影后現身立刻淚崩。

中山美穗意外身亡震驚外界，原來她早先拍完香取慎吾主演的《日本第一的爛男人》第一、三集，該劇是兩人繼1995年的日劇《全為了妳》後，時隔30年再度合作。

《日》劇講述香取慎吾飾演的播報員因過於專注事業而忽略家庭，還因醜聞丟了工作，最後和「亡妹的丈夫」志尊淳和兩名孩子共同生活，中山美穗則演出志尊淳任職的幼兒園園長。

富士台在劇集播畢後追悼中山美穗。（翻攝自富士台）富士台在劇集播畢後追悼中山美穗。（翻攝自富士台）

中山美穗的角色溫暖動人，讓戲迷見了忍不住落淚，富士台在劇集播畢後列出字幕追悼她；不過據日媒報導，中山美穗原定第五集仍會現身，卻沒等到她拍攝就驟然離世，於是富士台邀請她的妹妹中山忍代替她演出新任園長。

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