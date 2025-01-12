《人物專訪》Ozone演藝路強心臟 正負評照單全收

Ozone已站上小巨蛋，接下來希望能挑戰海外巡演。前排左起子翔、文廷，後排左起哲言、煥鈞、祖安、佳辰。（記者陳奕全攝）

記者張釔泠／專訪

Ozone去年迎來出道兩週年，不僅站上小巨蛋、金鐘獎頒獎典禮舞台，也推出了首張新專輯《New Moon》，爆紅的同時自然也得面對網友檢視，團員坦然接受正負評論，「這些挑戰讓更多人知道我們，也跨出更多步，幫自己加分。」許願接下來能到海外巡演演出。

文廷、子翔化身空中飛人 團員互推「特技擔當」輪流

過去一年來，他們為了舞台呈現，攻克許多高難度特技，文廷和子翔在小巨蛋演唱會化身空中飛人，升上6公尺的高空展現絕技，也在金鐘獎的舞台上與競技啦啦隊合作，做出騰空前翻、拋接等動作，子翔透露：「過程滿痛苦，因為沒有這個專長，練習時滿碰壁。」也自嘲：「這些結束後，知道自己喜歡的是什麼，就是雙腳在地上安靜的演出。」

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文廷（左）、子翔在小巨蛋化身空中飛人帶來吸睛演出。（資料照，記者胡舜翔攝）

但他們同時也知道，學習不擅長的事物是「必經之路」，「前輩們一開始也是做不喜歡的事情，才能被大家喜歡 、被大家知道。」團員很開心這些「突然其來」的任務，總能挖掘出自己更多的潛力，互推以後都要輪流成為「特技擔當」。

遭佳辰笑封「快樂腳」 哲言自嘲像打預防針

Ozone相約好，外界所有的評論聲浪，6個人都會一起承擔，「這過程中，我們也可以選擇去聽什麼樣的意見 。」其實他們也會互相監督彼此，團員就爆料哲言表演時容易放飛，有一個舞步甚至就跳錯了一整年，佳辰大虧：「他就是『快樂腳』，記他跳對的次數可能比較多。」哲言自嘲：「幸好先被他們嘲笑過，在外面被笑就不會受到打擊。」

回首成團以來最崩潰的時候，文廷說準備小巨蛋演唱會時期最暗黑，看到大家克服一切登台時，覺得很感動，是很刻骨銘心的記憶，祖安則說發第一張EP、第一次登上北流時，常常自我懷疑，也感到前所未有的無助，後來才慢慢釋懷，「遇到問題是很正常的經歷，後來唱小巨蛋時，就知道怎麼避開。」 對於未來的發展，團員們也很好奇，雖然仍是未知數，但一定會準備好當下，抱持正面心態去迎戰。

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