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娛樂 最新消息

吳亦凡入獄4年「又涉新罪」 律師爆他牢房生活：會面都戴頭套

吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂罪已入獄4年，近日再被爆出涉嫌逃漏稅。（翻攝自微博）吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂罪已入獄4年，近日再被爆出涉嫌逃漏稅。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕加拿大籍男星吳亦凡曾是當紅偶像，2021年遭網美都美竹指控涉及酒店選妃、誘姦未成年等，最終被判13年有期徒刑，至今已經服刑快4年。近日，網上有律師爆料，聲稱他被查出涉及逃稅3億人民幣（約新台幣13億元），目前被轉送到北京朝陽看守所，還揭露他的牢房生活。

日前一名律師在網上爆料，吳亦凡剛從監獄回到看守所，原因是涉及逃稅人民幣3億元（約新台幣13億元），爆料者還透露，「吳亦凡會見律師時都戴著頭套，不知是真是假？」並補充有另一名北京律師提到，其實吳亦凡已經進看守所有一段時間了。

此外，爆料者還表示，吳亦凡在看守所中是「頭板」（代表看守所每個房間的老大），待遇不錯，不用每天起來值班，但每天的菜色就僅有白饅頭配白菜，再加上蕃茄炒雞蛋。

律師也進一步說明，如果吳亦凡的逃漏稅罪名成立，會對新發現的作出判決，並且把前後2個判決的刑罰，依照中國刑法第六十條的規定，決定執行的刑罰，已經執行的刑期會算在新判決的刑期內，意即採用「先併後減」的方式。

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有律師爆料吳亦凡的牢房生活，掀起網友瘋傳。（翻攝自微博）有律師爆料吳亦凡的牢房生活，掀起網友瘋傳。（翻攝自微博）

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