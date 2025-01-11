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鬼鬼曬孕照拋未婚生女震撼彈 炎亞綸喊幫照顧小孩

鬼鬼宣布當媽，曬出孕照及寶貝女兒的小腳丫。（翻攝自臉書）鬼鬼宣布當媽，曬出孕照及寶貝女兒的小腳丫。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕35歲的「鬼鬼」吳映潔昨天曬出挺肚孕照，驚喜宣布當媽的好消息，曬出女兒的小腳丫，對於各界的好奇，她在社群回應：「我沒有結婚，不要再問了！」認了是未婚當媽；與她情同兄妹的炎亞綸轉發祝福文，更自認感覺很像是孩子的爸。

鬼鬼宣布當媽，曬出孕照及寶貝女兒的小腳丫。（翻攝自臉書）鬼鬼宣布當媽，曬出孕照及寶貝女兒的小腳丫。（翻攝自臉書）

鬼鬼當年以黑澀會妹妹出道，多方發展的她出道以來桃花不斷，緋聞對象包括胡宇威、周湯豪、連晨翔、禾浩辰等人，清一色全都是帥哥，堪稱是演藝圈的發電機。

炎亞綸（右）祝福鬼鬼實現願望，表示願意幫忙帶小孩。（資料照）炎亞綸（右）祝福鬼鬼實現願望，表示願意幫忙帶小孩。（資料照）

鬼鬼去年有錄製實境節目《嗨！營業中》第4季，去年7月時穿著寬鬆洋裝現身記者會，之後就未再有作品，就連節目後面都突然「告假」消失，悄悄為了生產做準備。

令人訝異的是，鬼鬼半年前出席活動受訪還自稱單身，笑稱感情空窗已久，沒想到昨天就宣布寶貝女兒誕生的好消息，唯獨沒有公開孩子的爸是誰。

鬼鬼發文談到：「讓自己慢下腳步，好好休息，好好孕育，好好兩個心臟一起呼吸著，好好記得這一切，好好感謝自己的勇氣，好好變成一個更勇敢的角色，好好愛妳，好好努力以後的生活，為了我們！」

鬼鬼認了未婚懷孕，經紀人回應：「謝謝大家的關心與祝福，鬼鬼和小朋友目前已經平安健康的展開兩人新生活，希望能先保有一些空間給鬼鬼和小朋友。」之後的工作都會照常，「十分期待2025年有更多機會與大家見面，也希望大家能繼續支持全新身分的鬼鬼，再次感謝。」

其實鬼鬼一直都有當媽的想法，2年前曾在YouTube頻道分享凍卵過程，昨天當媽喜訊曝光，炎亞綸先透過經紀人回應：「一切祝福，最親愛的妹妹實現了她的願望。」還在臉書發文：「帶小孩我可以協助，養小孩就自己加油啦！」「關關」關韶文則說：「恭喜妳終於完成妳的夢想」，還有峮峮、范瑋琪、KID、鼓鼓等星友都獻上祝福。

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