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町田啓太嗨喊辦24小時見面會 與台粉80歲有約

町田啓太在見面會和粉絲熱情互動，度過愉快夜晚。（LDH 愛夢悅提供）町田啓太在見面會和粉絲熱情互動，度過愉快夜晚。（LDH 愛夢悅提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本男神町田啓太前晚在台辦見面會，他不只回答粉絲提問的問題，還送扇子、側背包等小禮物給大家，最後和千名粉絲大合照，足足100分鐘活動讓粉絲心滿意足，他開心說：「下次辦場24小時馬拉松見面會好了。」

町田啓太開場從觀眾席驚喜現身，一路從台下揮手走到台上，全場尖叫聲歡迎；活動中他抽出粉絲提問問題，被問「剪髮的優缺點」，只見他回說：「剪完吹頭髮很快，只是冬天有點冷。」隨後有粉絲大喊「禿頭也愛你」，現場爆笑。

町田啓太（中）在活動帶動跳，炒熱現場氣氛。（LDH 愛夢悅提供）町田啓太（中）在活動帶動跳，炒熱現場氣氛。（LDH 愛夢悅提供）

町田接話說：「我如果到了80歲，大家也會喜歡我吧？感謝我現在有80歲禿頭的勇氣了。」還趁機喊話：「80歲時也要來喔，沒來就是騙我喔！」

來到充滿美食的寶島，町田對滷肉飯、冰火菠蘿油、蓮霧到火鍋都如數家珍，表示最愛的一句話是「吃好飽喔」，更打趣表示若能來台拍戲，可以一直吃台灣美食，但可能會不小心胖20公斤。

町田啓太和全場大合照，錯比「YA」的手勢。（LDH 愛夢悅提供）町田啓太和全場大合照，錯比「YA」的手勢。（LDH 愛夢悅提供）

活動尾聲時，町田請粉絲一起比讚，自己卻開心錯比「YA」的手勢，隨後嘴甜表示看到粉絲充滿笑容，讓他度過一段幸福時光。

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