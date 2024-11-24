（新片搶鮮看）楊紫瓊華麗助陣 亞莉安娜魔力變身女巫

辛西婭艾利沃（右）和亞莉安娜在《魔法壞女巫》建立起出人意表卻親密堅固的友情。（UIP提供）



記者許世穎／專題報導

《魔法壞女巫》在北美被視為年底票房黑馬，台灣於本檔同步登場，曾執導《瘋狂亞洲富豪》的華裔導演朱浩偉將20年來備受觀眾喜愛、擁有不少死忠粉絲的音樂劇《女巫前傳》，改編成音樂動聽、視覺上華麗壯觀的奇幻電影，揭開傳奇電影《綠野仙蹤》和經典童話故事中的女巫不為人知的故事。

★奇幻歌舞電影揭傳奇 好壞女巫曾是至交

葛萊美獎、東尼獎得主辛西婭艾利沃在片中飾演因擁有罕見的翠綠色膚色受誤解的艾法芭，她仍未發掘自身真正的力量。流行天后亞莉安娜飾演受到大家歡迎的格琳達，不僅擁有特權，還自帶閃亮光芒，她則是未發掘自己真正的內心。

請繼續往下閱讀...

兩位年輕女孩是奇幻世界奧茲國希茲大學的同學，相識後建立起令人意外卻親密堅固的友情，但在遇見奧茲國大巫師之後，彼此之間的友情就變了樣，她們的人生也各自踏上不同的道路，宿命更讓她們分別成為好女巫格琳達以及西方壞女巫艾法芭。

奧斯卡影后楊紫瓊（右）和傑夫高布倫一同演出《魔法壞女巫》。（UIP提供）



電影演員陣容堅強，還包括飾演希茲大學校長「莫里貝爾夫人」的奧斯卡影后楊紫瓊，傳奇演員和流行文化象徵人物傑夫高布倫則飾演奧茲國大巫師。導演朱浩偉希望電影能帶給觀眾沉浸式的觀影體驗，讓影迷感受一下置身在奧茲國的氛圍，「能夠從概念圖、想法和夢想，轉化成為真實布景真是令人無法置信。」

張艾嘉（右）與劉奕兒（左）在《女兒的女兒》有精彩動人的對手戲。（東昊提供）

★《女兒的女兒》動人 《春行》催淚

除了好萊塢奇幻大片，昨正逢第61屆金馬獎頒獎，入圍最佳女主角、女配角、原著劇本等5項大獎的《女兒的女兒》，和提名最佳新導演和男主角的台片《春行》兩部催淚動人的金馬入圍佳作，也於本檔上映。

《女兒的女兒》集合雙影后張艾嘉、林嘉欣和連續兩年角逐金馬獎最佳女配角的劉奕兒一同演出，描述張艾嘉飾演的母親因為一場意外，被迫重新面對自己身為女兒和母親的複雜情結，掀起自己不願面對的過往與抉擇。

喜翔（左）在《春行》沉默寡言，但深愛妻子楊貴媚。（今日影像藝術有限公司）

由喜翔和楊貴媚主演的《春行》則細細刻劃老夫老妻間累積數十年的微妙日常，喜翔在片中因為職業傷害而不良於行，無法再當家中經濟支柱，對於給不起妻子好的生活，心中始終有份愧疚，卻又說不出對妻子的愛，直到妻子驟然離世，才驚覺為時已晚，相當感傷。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法