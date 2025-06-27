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（獨家）宮世琉彌抵台！國寶帥哥以為沒人接機 素顏見台粉嚇壞

宮世琉彌戴上口罩，手做出「推」的動作。（記者王文麟攝）宮世琉彌戴上口罩，手做出「推」的動作。（記者王文麟攝）

〔記者王文麟、廖俐惠／台北報導〕「日本國寶級帥哥」宮世琉彌今天（27日）晚間現身台北松山機場，有不少粉絲接機歡迎他的到來，還拉起布條寫著「從宮城前往世界，琉彌降臨台灣」，十分熱情。他此行預計在台灣停留三天兩夜，將與粉絲同歡。

21歲的宮世琉彌曾是日本團體M!LK的成員，2020年為專心演員工作退團，他曾演出過日劇《為你綻放的花》、《高校禁愛令》、《孤單死神的初戀》及《問題物件》等作品。

宮世琉彌就算是素顏，狀況仍相當好。（記者王文麟攝）宮世琉彌就算是素顏，狀況仍相當好。（記者王文麟攝）

今天他身著寬鬆T恤現身，或許是不知道有粉絲在機場等了他整整兩天，宮世琉彌素顏現身，一看到外面有粉絲，急忙回頭戴上口罩、眼鏡，模樣十分可愛。遺憾未能給粉絲簽名拍照，在短時間內就離開入境大廳。

日本R&B創作歌手TAIL（向井太一）手臂上刺青相當顯眼。（記者王文麟攝）日本R&B創作歌手TAIL（向井太一）手臂上刺青相當顯眼。（記者王文麟攝）

日本R&B創作歌手TAIL（向井太一）今天也現身台北松山機場，為了明天在LEGACY TAIPEI的演唱會提前作準備。TAIL先前以「向井太一」名稱活動，前年正式宣布以「TAIL」的名義重新出發。近期他展開亞洲巡迴演唱會，即將在明天開唱。今天他以黑衣黑褲現身松山機場，抵達入境大廳時，手臂上的刺青也難以忽視，十分顯眼，現場也有不少粉絲等候，熱情為他接機。

日本R&B創作歌手TAIL（向井太一）笑容可掬。（記者王文麟攝）日本R&B創作歌手TAIL（向井太一）笑容可掬。（記者王文麟攝）

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