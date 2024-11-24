（影）周湯豪「攻蛋開趴」吸金4800萬─19位女模性感開場 揪丁字褲辣妹共舞

周湯豪重返小巨蛋開唱，感性分享許多內心話。（環球提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔兩年，周湯豪昨晚再次登上台北小巨蛋，「周湯豪REALIVE（R2）特仕版」演唱會吸引上萬粉絲一起參加他的「音樂時尚派對」，絢麗聲光也讓小巨蛋有如巨型潮流夜店。雖說不想哭，但他還是忍不住落淚。

周湯豪昨晚和今天小巨蛋兩場演唱會票房推估約4800萬元，首場不少熱情女歌迷紛紛拿出性感內衣給他，還有人在內衣上寫著「演唱會成功」獻上祝福，另外他演唱時也和穿丁字褲的女舞者性感互動。

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演唱會以《Good Life》當開場曲，這次周湯豪不僅是歌手角色，還身兼創意、造型總監，除了自己的6套造型，全場舞者、模特兒總共70套的造型，全部由他一手包辦。

周湯豪穿帥氣白西裝從升降台現身，另外超模吳宜樺與18位國際模特兒以伸展台走秀為演唱會震撼開場，台上搭建15公尺高銀色未來工業櫥窗，分隔成4層，女模也分別藏身其中。

周湯豪演唱會結合音樂與時尚，身兼創意總監的他，特別安排性感女模站上舞台上的工業櫥窗。（環球提供）

獻唱《SNG》及新歌《Wifey》等歌曲，周湯豪談到：「小巨蛋我們回來了，今天晚上我會把所有能量釋放出來，你們也把能量全部給我。」他還說：「沒有想到這麼快可以再回到小巨蛋，從第一場給我的衝擊，又再次回來，謝謝你們給我力量、支持，這場演唱會就是我的靈魂、我的生命，也是我的人生，就像心靈抒發的管道，可以分享我的價值觀、情感，還有我的能量。」

周湯豪也感性提到：「人生不容易，很多時候很難在生活中分享自己的期待，但只要你有需要，我的音樂永遠和你們在一起。」他並說：「可以和愛的人分享擔憂、焦慮，也是愛的方式。」接著獻唱《Need You》，最後安可，當然不能少唱《帥到分手》，今天下午4點還有一場演出。

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