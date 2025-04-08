47歲侯佩岑認老！投懷中國揭「驚人現況」證實退化很嚴重

侯佩岑近年轉往中國發展。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕47歲侯佩岑過往在新聞業獲封「台灣第一美女主播」，後期轉戰演藝圈執掌主持人重擔也闖出一番成就，不過日前因忘情輸誠中國，引發台灣網友反彈情緒。沒想到，侯佩岑才將事業重心轉往對岸發展不久，近期便透露自己的眼部健康狀況退化，現況曝光令許多網民震驚不已。

侯佩岑在中國慣用的社群媒體小紅書上傳一支名為「出差分享我的包裡有什麼」的新影片，不僅有愛用的錢包、多功能小圓包、口罩、護唇膏等生活必需品，她更突然拿出最大尺寸的平板電腦哀嘆「姐姐那個老花眼很嚴重，哦對！我要回答老花眼的問題！」接著順勢拿出自己的美國平價老花眼鏡做介紹。

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47歲侯佩岑坦言自己的老花眼相當嚴重。（翻攝自小紅書）

侯佩岑展示並介紹自己的老花眼鏡。（翻攝自小紅書）

「這個老花眼鏡其實不用買太貴的，它其實非常的便宜，是美國的一個平價品牌！」侯佩岑因此直言，若萬一弄丟了也不會感到心疼。然而，老花眼為水晶體退化，不過侯佩岑仍大方公開眼部健康現況，顯示她面對人生階段轉變的從容與坦然，同時也為自己的人生軌跡再添一筆註解。

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