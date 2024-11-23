金馬前夕改口 吳慷仁急轉彎回台頒獎-喜翔爭影帝血壓飆高 曾國城露臀認輸李康生

吳慷仁改口將出席金馬獎，這也是他與中國壹心娛樂簽約後，首度公開在台露面。（資料照，台北双喜電影提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮今天舉行，金馬影帝吳慷仁昨晚改口，稱將出席典禮，與林品彤共同頒發最佳女主角獎，這將是他與中國壹心娛樂簽約後，首度在台公開露面。

吳慷仁今年未能出席金鐘獎，先前又宣布不參加金馬，引發軒然大波，昨晚傳出吳慷仁將臨時出席金馬，金馬執委會隨後證實消息，據吳慷仁表示，最後一刻才確定在不影響劇組的情況下出席典禮，過程中做了很多努力，主要是為了實現來參加金馬獎的承諾，非常感謝金馬所有人的幫忙安排，以及劇組、經紀公司的支持。

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喜翔入圍影帝，稱會不會得獎還是要看評審的決定。（記者胡舜翔攝）

影帝相會不見煙硝味 萬洛盼促成台泰合作契機

金馬昨天舉行午宴，男主角入圍者喜翔、港星游學修及泰國演員萬洛同台，喜翔表示血壓飆高了，推薦他們可以去台灣夜市逛逛。萬洛是金馬史上第一位入圍金馬的泰國演員，認為這次的入圍或許可以成為促成台泰、甚至是跨國合作的契機。萬洛演戲長達13年，《白衣蒼狗》是他的最後一搏，這點游學修也感同身受，認為香港機會不多，希望能有台灣的作品找上門。

春風（左起）、曾國城、李康生、莫子儀及施名帥爭奪男配，昨天在午宴上先禮後兵。（記者胡舜翔攝）

男配5候選人開心互擁 春風自封美臀第一

男配角的提名人李康生、莫子儀、曾國城、洪瑜鴻（春風）及施名帥全員到齊，曾國城雖是金鐘常勝軍，入圍金馬卻是第一次，他在片中露出屁股，笑說「未來我要一件一件穿回來」，更大讚李康生的屁股很堅實，一旁的春風則自誇：「我（屁股）一定最好看！因為我有刺青！」透露屁股上面刺了兩隻螃蟹。

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