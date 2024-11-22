杜娃黎波火辣開趴 2萬台粉雨中共舞 棒球場嗨變舞池

杜娃黎波熱力四射，把棒球場變成大型舞池，嗨翻2萬名歌迷。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕西洋樂壇天后杜娃黎波前晚帶著世界巡迴《Radical Optimism Tour》降臨樂天桃園棒球場，這是她暌違6年再度重返北台灣，杜娃黎波冒雨濕身唱跳21首歌曲，各式各樣的華麗戰服大秀逆天美腿，讓人目不轉睛，簡直是聽覺與視覺的雙重饗宴，讓2萬死忠粉絲嗨到不行，熱情也感染到舞台上的杜娃黎波，不但送上飛吻，更大讚台北真是太棒了。

杜娃黎波開場大喊：「台北！你們好嗎！距離上次來已經有陣子了，準備好開趴了嗎？」讓全場瞬間情緒亢奮，她帶來《Don’t Start Now》、《Levitating》等夯曲，唱到為電影《芭比》獻唱的主題曲《Dance The Night》時，更是將桃園棒球場變成前所未見的大型舞池，萬人都跟著音樂擺動身體，甚至以手機燈海為杜娃黎波應援，讓她驚呼：「台北，好美麗的城市！」大讚台北充滿活力，「謝謝你們在雨中跟我跳舞，不管雨天還是風大、心情好或不好都記得一定要保持微笑。」整場超過100分鐘的演出，令人目不暇給，讓歌迷滿載而歸。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法