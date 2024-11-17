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五月天斷聯Energy陳年內幕曝光-阿信自揭曾拜牛奶為師 被關舞蹈教室3天3夜

五月天開唱與嘉賓Energy互尬16蹲。（相信音樂提供）五月天開唱與嘉賓Energy互尬16蹲。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天前晚在上海舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，與師弟Energy合唱《星期五晚上》掀起高潮；阿信好奇歌迷有沒有在家挑戰過16蹲，更鼓勵粉絲要認真鍛鍊體能，嘴甜表示：「因為五月天要陪你唱到80歲！」

Energy在五月天的促成下復出再掀熱潮，前晚兩團在台上憶起往事，阿信抖出牛奶當年是他的舞蹈啟蒙老師，「他說免費教我們，結果就被牛奶關在舞蹈教室3天3夜。」

回想當年教阿信跳舞，牛奶自認教學時非常認真，幽默說：「當教室關門，鐵門拉下來，保全系統也會打開，你們出去保全就會呼叫我，所以後來你們就沒聯絡了。」開玩笑稱阿信跳了3天3夜，之後就不跟Energy聯絡了。

前晚Energy終於跟五月天合唱《二次西遊》，不忘選唱夯曲《星期五晚上》，兩大夯團互尬16蹲，阿信拚了脫外套，牛奶則表演精彩的大風車，看來舞技依舊。

對於Energy回歸復出，阿信感動透露，每次看到都有無限感慨，更笑說：「四個字『年輕真好』！」

五月天正在舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，年底就要唱回台灣。（相信音樂提供）五月天正在舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，年底就要唱回台灣。（相信音樂提供）

五月天預計年底唱回台灣，「回到那一天」新年特別版演唱會，12月28日起至明年1月5日期間於樂天桃園棒球場舉辦6場演唱會，15萬張門票已經全部完售。

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