羅文裕報喜將當三寶爸 邀彭佳慧登狂客音樂祭

羅文裕報喜，宣布老婆懷上第三胎。（屏東縣政府文化處提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲客語歌王羅文裕報喜老婆懷上第三胎，他表示：「奔赴三寶爸的狂客人生，孕婦很美，寶寶很健康！」近來他忙著籌備客語音樂祭，力邀彭佳慧、温昇豪、黃明志、陳雷等藝人助陣。

羅文裕受訪談到：「我有孩子王的體質，雖然養孩子不容易，但我們很期待添丁！」打趣剛好可以組一個樂團。

請繼續往下閱讀...

羅文裕持續推動母語文化，23、24日將在屏東舉辦「2024客家生活藝術節狂客音樂祭」，感謝好友彭佳慧及温昇豪第一時間就相挺，3人更自封是「客家三劍客」。

彭佳慧力挺羅文裕參加客語音樂祭。（屏東縣政府文化處提供）

金曲歌后彭佳慧將演唱跟羅文裕合作的客語歌《歸來》，她說：「很開心能與內埔鄉豐田國小合唱團一起合作，讓我很期待，能站上家鄉的舞台，對我而言深具意義。」

61歲的台語天王陳雷也受邀出席，升格當阿公的他很享受含飴弄孫的生活，受訪笑說：「台語歌手參加客家生活藝術節演唱，感覺很新鮮。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法