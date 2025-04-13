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李珠珢遭批「台韓兩邊賺」 網友指「她」真正愛台灣

富邦悍將Fubon Angels韓籍啦啦隊員李珠珢。（本報資料照，記者陳志曲攝）富邦悍將Fubon Angels韓籍啦啦隊員李珠珢。（本報資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓籍啦啦隊李珠珢加盟中職富邦悍將Fubon Angels獲得極高待遇，甚至被外界戲稱為「富邦小公主」，李珠珢來台後也取代李雅英的C位，被富邦捧在手掌心上。日前李珠珢宣布加入韓職LG雙子隊，未來將會在台韓兩地應援，部分粉絲感到不快，認為她「台韓兩邊賺」。反觀來台灣發展3年、同樣是韓籍啦啦隊的李多慧，雖然從樂天轉戰味全小龍女，不過卻處處寵粉，讓人覺得：她才是真正愛台灣。

味全小龍女韓籍啦啦隊員李多慧被稱為「啦啦隊女神」。（本報資料照，記者陳逸寬攝）味全小龍女韓籍啦啦隊員李多慧被稱為「啦啦隊女神」。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

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李多慧外型甜美，為了融入台灣，她努力學中文，甚至用ㄅㄆㄇㄈ作筆記，感動許多人。李多慧不斷外型甜美，舞蹈實力也相當出色。非常用心經營YouTube頻道的李多慧，日前也在影片中曬初她在韓國擴香店遇見台灣遊客，不但親切的拍了合照，還特別挑選護手霜送給他們，讓人覺得超級暖心。

李多慧就算在韓國遇見台灣遊客，也親切地合照，還自掏腰包送小禮物。（本報資料照，記者林正堃攝）李多慧就算在韓國遇見台灣遊客，也親切地合照，還自掏腰包送小禮物。（本報資料照，記者林正堃攝）

隨著韓籍啦啦隊愈來愈多，球迷開始比較她們之間的不同與魅力，每位韓籍啦啦隊員都有吸引人之處，只不過相較起來，李多慧的努力和用功讓許多人看見她以行動促進台韓交流，難怪「啦啦隊女神」地位屹立不搖。

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