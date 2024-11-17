《猜猜我是誰解謎》江美琪尬唱Jolin奪殿軍 叛逆老么幸遇伯樂出道

江美琪出道25年，對於歌唱依舊有著滿滿熱情。（記者陳奕全攝）

記者陽昕翰／專訪

療癒天后「小美」江美琪出道25年，她高中畢業就參加歌唱比賽，同期參賽者臥虎藏龍，包括「Jolin」蔡依林、侯湘婷、彭靖惠在內，王力宏也現身決賽頒獎，最終小美奪下第4名，獲得音樂人姚謙的青睞而出道。

小美是家裡的老么，她有3個哥哥、1個姊姊，從小備受家人的疼愛，爸爸則是她歌唱的啟蒙老師。

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江美琪（前排右一）參加歌唱比賽出道，同期的冠軍是蔡依林（中），王力宏則是頒獎人。（萬力達提供）

★國中迷戀王菲 高中畢業參賽開啟新人生

小美從小就有表演細胞，很喜歡跟著爸爸一起唱歌，「爸爸教我唱歌，小時候最喜歡唱鄧麗君的歌曲，只要家裡有客人來，我就拿遙控器當麥克風，直接站在桌上表演。」

學生時期小美一直把唱歌當成興趣，她從國中開始迷戀王菲，「當時每天就是聽王菲的歌，更發現我只要唱歌，就會感到快樂。」她的出道專輯就叫做《我愛王菲》，毫不掩飾對偶像的喜愛。

江美琪國中時就愛唱歌，最喜歡的偶像是王菲。（萬力達提供）

只是小美當時覺得，成為歌手是遙不可及的夢想，並不容易實現，高中就讀服裝科的她，畢業後本來要到服飾店工作，卻在同學的鼓勵下報名歌唱比賽，有了不同人生。

小美談到：「真的是我同學鼓勵我去參加，還是我第一次報名正式的比賽，在台下真的非常緊張。」她靠著「自我催眠」硬著頭皮上陣，笑稱就是假裝自己是巨星。

江美琪（前排右一）有三個哥哥、一個姊姊，年紀最小的她倍受父母疼愛。（萬力達提供）

★姚謙親訪父母遊說 小美加盟唱片公司

果真好聲音沒有被埋沒，小美選唱張惠妹的《剪愛》順利通過了海選，最後過關斬將殺進決賽，她拿下了第4名，同屆比賽的冠軍則是好友Jolin。

小美對於Jolin當年比賽很有印象，「Jolin很用功，當時在唸景美女中，我們彩排的時候她剛放學，就會穿著制服，直接在練團室裡唸書。」個性非常文靜害羞。

江美琪（左）、侯湘婷（右）獲得恩師姚謙的青睞而成了同門。（萬力達提供）

而小美獲得恩師姚謙的青睞，當年比賽結束後，就接到了恩師的電話，姚謙親自開車到她桃園的老家拜訪，說服小美的父母讓她出道當歌手。

至於家人有反對嗎？小美笑稱沒有人可以反對，「我的個性很叛逆，只要我喜歡做的事情，沒有人可以阻擋我。」最終小美與侯湘婷一起加入了維京唱片，開啟了受訓生涯。

江美琪高中畢業就順利出道。（萬力達提供）



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