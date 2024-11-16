曾國城攜手大霈主持 來賓成長故事印象深

大霈（左）、曾國城主持節目《我的成長》，被來賓成長故事感動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、「大霈」李霈瑜主持民視、八大綜藝節目《我的成長》，昨出席開播記者會，節目一共10集、每集製作費約200萬元，透過實境戲劇還原受訪來賓成長故事，來賓林美秀光看第一段影片就哭成淚人兒，連曾國城也眼眶失守。

《我的成長》邀來嘉賓林美秀、苗可麗、玖壹壹等人，兩位主持人更說到玖壹壹的成長故事令他們印象深刻。在玖壹壹的故事中，可以看到他們學生時期曾與同學集資找過傳播妹陪上課、烤肉，讓曾國城直呼：「他們的成長太荒謬了，隨時會走到法律邊緣！」

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感情空窗3年的大霈透露目前沒有追求者，「通常是我追別人，還沒看到喜歡的對象。」至於如何追求？她說會一起去吃飯聊天或是爬山，一旁的曾國城笑說：「爬山看他體力好不好，好聰明哦！」

曾國城創立拌麵品牌明年滿10週年，他透露今年拌麵營業額破億，業績與去年相比持平，他目前有近30個員工，年終預估發放300萬元。

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