告五人公開五月天收入狀況 犬青泛淚致謝世界最暖哈瓜

告五人演唱會不斷施放煙火，團員笑稱好像花火節。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕告五人今（12日）晚在高雄世運主場館舉辦「磊山保經xAccusefive告五人MY MAGIC宇宙超有趣新世界巡迴演唱會」，5萬粉絲沉浸在好歌曲、燦爛煙火、酷炫無人機大秀中，不過犬青在演唱《愛在夏天》前一段話卻哽咽泛淚，對全場歌迷說：「大家都很善良、美好，我們很幸福，因為擁有你們，全世界最溫暖的哈瓜（粉絲暱稱）。」

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犬青也提到：「每次回到高雄都是回家的感覺，巡演去很多地方，發生很多事情，很多歌迷告訴我不要在意別人的眼光，給我們很大的鼓勵。」

由於今晚演唱會一再施放燦爛煙火，因此犬青笑說這是「告五人花火節」，雲安則說出道8年，歌迷送的卡片都有收在抽屜裡，犬青說還沒滿8年，但團員笑說：「四捨五入，今年滿8年了。」

告五人登上「順德號」環場，全場瘋狂。（相信音樂提供）

今晚演出中，雲安說想挑戰唱滿4小時，犬青說莫非要和五月天較勁，不過雲安開玩笑說五月天賺比較多，可以付超時罰款，告五人還是儘量不要超時。

另外告五人演唱會也登上「順德號」漁船環場，讓每個區域的歌迷都能清楚看到他們，在船上獻唱《給我一瓶魔法藥水》等歌曲。

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