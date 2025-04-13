晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「AI女神」李珠珢大翻車？ 網友指兩缺點跌落神壇

富邦悍將Fubon Angels成員李珠珢台韓「兩地應援」，引起粉絲不滿。（本報資料照，記者陳志曲攝）富邦悍將Fubon Angels成員李珠珢台韓「兩地應援」，引起粉絲不滿。（本報資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦對女神李珠珢加入富邦啦啦隊後，話題不斷，就連進球場的粉絲都變多囉。本月10日韓國職棒LG雙子隊也宣布，李珠珢將加入應援行列，這代表未來李珠珢必須台韓兩邊跑，才能兼顧工作。李珠珢與LG雙子隊合作後，也掀起退粉潮，令人好奇的是，像李珠珢一樣台韓「兩地應援」的人不少，為何只有李珠珢掀起風波，網友也舉出兩點說明。

李珠珢長像標誌有「AI女神」之稱。（本報資料照，記者陳志曲攝）李珠珢長像標誌有「AI女神」之稱。（本報資料照，記者陳志曲攝）

日前有網友指出李珠珢加盟韓職LG雙子隊的消息曝光之後所出現的退粉潮、跌落神壇說其來有自，最主要的關鍵還是糾結於兩點：「應援舞忘東忘西」、「中文能力毫無進展」。

相關新聞：（影）猜猜我是水？ 全家請來AI女神蒙面登場

李珠珢不只在台灣受歡迎，對於韓國啦啦隊來說也是非常受矚目的新星。她加盟中職富邦悍將Fubon Angels的時候，富邦悍將擺出超大陣仗，看得出她被外界稱為「富邦小公主」不是沒有原因。李珠珢首次曝光的記者會更是吸引了逾百名媒體工作人員前往採訪，台灣粉絲對她的重視程度可見一斑。

李珠珢加盟中職富邦悍將Fubon Angels的時候，富邦悍將擺出超大陣仗，看得出被外界稱為「富邦小公主」。（本報資料照，記者陳志曲攝）李珠珢加盟中職富邦悍將Fubon Angels的時候，富邦悍將擺出超大陣仗，看得出被外界稱為「富邦小公主」。（本報資料照，記者陳志曲攝）

李珠珢才來台不久，台灣人已經付出極大熱情，李珠珢還來不及寵粉，又傳出加盟韓職LG雙子隊，對粉絲來說就像自己女朋友劈腿了一樣，心裡難受可想而知。有網友舉出實例：李珠珢4月2日、3日在舞台上頻頻忘記動作，讓他不忍撂重話：「就算你只是來撈錢的，基本的還是要做好吧！」粉絲體諒她才剛加入富邦，願意給出一個月時間讓她練習，並希望她能多多練習中文，強化與粉絲的溝通。不過，這並不妨礙李珠珢對於台灣粉絲的愛，應援舞可以練、中文可以學，還是要請網友多多包涵。

李珠珢粉絲糾結於「應援舞忘東忘西」、「中文能力毫無進展」覺得她對台灣工作不用心。（本報資料照，記者陳志曲攝）李珠珢粉絲糾結於「應援舞忘東忘西」、「中文能力毫無進展」覺得她對台灣工作不用心。（本報資料照，記者陳志曲攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中