「AI女神」李珠珢大翻車？ 網友指兩缺點跌落神壇

富邦悍將Fubon Angels成員李珠珢台韓「兩地應援」，引起粉絲不滿。（本報資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦對女神李珠珢加入富邦啦啦隊後，話題不斷，就連進球場的粉絲都變多囉。本月10日韓國職棒LG雙子隊也宣布，李珠珢將加入應援行列，這代表未來李珠珢必須台韓兩邊跑，才能兼顧工作。李珠珢與LG雙子隊合作後，也掀起退粉潮，令人好奇的是，像李珠珢一樣台韓「兩地應援」的人不少，為何只有李珠珢掀起風波，網友也舉出兩點說明。

李珠珢長像標誌有「AI女神」之稱。（本報資料照，記者陳志曲攝）

日前有網友指出李珠珢加盟韓職LG雙子隊的消息曝光之後所出現的退粉潮、跌落神壇說其來有自，最主要的關鍵還是糾結於兩點：「應援舞忘東忘西」、「中文能力毫無進展」。

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李珠珢不只在台灣受歡迎，對於韓國啦啦隊來說也是非常受矚目的新星。她加盟中職富邦悍將Fubon Angels的時候，富邦悍將擺出超大陣仗，看得出她被外界稱為「富邦小公主」不是沒有原因。李珠珢首次曝光的記者會更是吸引了逾百名媒體工作人員前往採訪，台灣粉絲對她的重視程度可見一斑。

李珠珢加盟中職富邦悍將Fubon Angels的時候，富邦悍將擺出超大陣仗，看得出被外界稱為「富邦小公主」。（本報資料照，記者陳志曲攝）

李珠珢才來台不久，台灣人已經付出極大熱情，李珠珢還來不及寵粉，又傳出加盟韓職LG雙子隊，對粉絲來說就像自己女朋友劈腿了一樣，心裡難受可想而知。有網友舉出實例：李珠珢4月2日、3日在舞台上頻頻忘記動作，讓他不忍撂重話：「就算你只是來撈錢的，基本的還是要做好吧！」粉絲體諒她才剛加入富邦，願意給出一個月時間讓她練習，並希望她能多多練習中文，強化與粉絲的溝通。不過，這並不妨礙李珠珢對於台灣粉絲的愛，應援舞可以練、中文可以學，還是要請網友多多包涵。

李珠珢粉絲糾結於「應援舞忘東忘西」、「中文能力毫無進展」覺得她對台灣工作不用心。（本報資料照，記者陳志曲攝）

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