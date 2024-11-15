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《人物專訪》鄭伊健古惑仔變愛家好男人 夫妻樂當頂客族

鄭伊健出道37年，很享受現階段的生活，否認有退休念頭。（記者潘少棠攝）鄭伊健出道37年，很享受現階段的生活，否認有退休念頭。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

鄭伊健（左）與蒙嘉慧感情甜蜜，逛街常被民眾偷拍。（翻攝自微博）鄭伊健（左）與蒙嘉慧感情甜蜜，逛街常被民眾偷拍。（翻攝自微博）

香港天王鄭伊健出道37年，他屢被爆出「半退休」，受訪否認目前有退休念頭，他很享受現階段的生活，與老婆蒙嘉慧樂當頂客族，就算沒有生孩子，也不會感到遺憾。

鄭伊健、蒙嘉慧結婚超過10年，近年夫妻倆常分隔兩地，蒙嘉慧在日本工作，鄭伊健則是時常四處飛，下月還要在高雄巨蛋舉辦個人演唱會。

至於如何維繫感情？鄭伊健透露若有空就會到日本跟老婆碰面，「我們私下見面的時間很長，加上性格、愛好都很接近，有很多的話題可以聊。」

鄭伊健放閃分享與蒙嘉慧的日常，平凡卻很甜蜜，「我們每天早上起床，有空就一起吃早餐、過生活。」夫妻倆也喜歡一起運動，包括爬山健行，還有就是打羽毛球。

其實早在跟蒙嘉慧結婚前，鄭伊健就沒有想要生子，他受訪分享：「這是我自己的想法，我覺得這個世界上變化太大了，還是不要生小孩比較好。」另一半也尊重他的想法。

影視歌三棲的鄭伊健出道37年，他與台灣淵源頗深，想到90年為了專輯初次帶到台灣宣傳，因為國語不好，感到很大的挫折。

鄭伊健笑說：「我第一次來台灣（指宣傳）的時候，真的有想過，可能很快會『退休』轉行了，結果卻做到了現在。」更沒想到靠著一首廣東嗨歌《極速》，讓他至今仍受到台灣粉絲的歡迎。

鄭伊健在疫情期間來台灣拍戲，在台北住了3個月，他國語進步不少，今年更決定完成歌迷的心願，舉辦在台灣首次的大型個唱。

鄭伊健11月23日將在高雄巨蛋開唱，預告會將香港原汁原味的演唱會在台灣呈現，天王更祭出加碼驚喜，力邀婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒擔任嘉賓，合組港台限定版的「五堅情」。

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