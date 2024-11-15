晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳念軒尿在水裡 夏騰宏自爆喝滿多

曹佑寧（左起）、吳念軒、夏騰宏、黃河、王識賢昨一同出席《星空下的黑潮島嶼》第1、2集的金馬影展首映。（記者潘少棠攝）曹佑寧（左起）、吳念軒、夏騰宏、黃河、王識賢昨一同出席《星空下的黑潮島嶼》第1、2集的金馬影展首映。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕客台影集《星空下的黑潮島嶼》昨率先於金馬影展首映1、2集，該劇描述1950年韓戰爆發時，綠島成為政府思想改造政治犯的陣地，王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏等主要演員為戲剃頭、曬黑，吳念軒更透露在造浪池拍溺水戲時被教練告知直接尿在水裡，沒想到同場拍戲的夏騰宏當場自爆︰「我喝了滿多水！」

夏騰宏透露常在出班前和大家聚在一起看NBA，拍攝時還帶著足球，「沒有我的戲的時候，我就跟小曹在旁邊踢足球！」由於演員們都曬得很黑又剃平頭，曹佑寧跟夏騰宏自爆黑到被當環境演員，曹佑寧笑說︰「工作人員直接叫我『同學！同學！』。」夏騰宏則是被拉走後，對方看到制服上繡的名字才發現他是男主角。

王識賢無論戲裡戲外都是前輩，「戲中看到他們的舉動會想到年輕的自己，想要勸阻他們、改變他們。」戲外也不吝嗇和後輩們分享自身經驗。其中有一場在軍艦上拍攝的戲，因為禁止使用手機，夏騰宏笑說︰「所以我們都很認真聊天！」王識賢因此分享了不少故事，還有前輩說過的話。

吳可熙（右）笑說和李康生（左）合作由曾佩裕執導的《藍色太陽宮》，宛如談了一場青春戀愛。（記者潘少棠攝）吳可熙（右）笑說和李康生（左）合作由曾佩裕執導的《藍色太陽宮》，宛如談了一場青春戀愛。（記者潘少棠攝）

《藍色太陽宮青春戀 吳可熙誇李康生甜蜜

此外，由華裔導演曾佩裕執導的《藍色太陽宮》昨晚也於金馬影展首映，李康生和吳可熙在片中飾演移民紐約的異鄉人，吳可熙笑說李康生有特別的節奏，但也相當溫柔體貼，「有發現到康哥那種甜蜜可愛男孩的一面，感覺好像談了一個青春戀愛！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中