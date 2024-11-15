吳念軒尿在水裡 夏騰宏自爆喝滿多

曹佑寧（左起）、吳念軒、夏騰宏、黃河、王識賢昨一同出席《星空下的黑潮島嶼》第1、2集的金馬影展首映。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕客台影集《星空下的黑潮島嶼》昨率先於金馬影展首映1、2集，該劇描述1950年韓戰爆發時，綠島成為政府思想改造政治犯的陣地，王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏等主要演員為戲剃頭、曬黑，吳念軒更透露在造浪池拍溺水戲時被教練告知直接尿在水裡，沒想到同場拍戲的夏騰宏當場自爆︰「我喝了滿多水！」

夏騰宏透露常在出班前和大家聚在一起看NBA，拍攝時還帶著足球，「沒有我的戲的時候，我就跟小曹在旁邊踢足球！」由於演員們都曬得很黑又剃平頭，曹佑寧跟夏騰宏自爆黑到被當環境演員，曹佑寧笑說︰「工作人員直接叫我『同學！同學！』。」夏騰宏則是被拉走後，對方看到制服上繡的名字才發現他是男主角。

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王識賢無論戲裡戲外都是前輩，「戲中看到他們的舉動會想到年輕的自己，想要勸阻他們、改變他們。」戲外也不吝嗇和後輩們分享自身經驗。其中有一場在軍艦上拍攝的戲，因為禁止使用手機，夏騰宏笑說︰「所以我們都很認真聊天！」王識賢因此分享了不少故事，還有前輩說過的話。

吳可熙（右）笑說和李康生（左）合作由曾佩裕執導的《藍色太陽宮》，宛如談了一場青春戀愛。（記者潘少棠攝）

★《藍色太陽宮》青春戀 吳可熙誇李康生甜蜜

此外，由華裔導演曾佩裕執導的《藍色太陽宮》昨晚也於金馬影展首映，李康生和吳可熙在片中飾演移民紐約的異鄉人，吳可熙笑說李康生有特別的節奏，但也相當溫柔體貼，「有發現到康哥那種甜蜜可愛男孩的一面，感覺好像談了一個青春戀愛！」

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