提姆羅賓斯《末日地堡2》喊冤求洗白─出演科幻神劇市長 偕凡夫俗子追真相揭苦衷

凡夫俗子（左）和提姆羅賓斯一同出席影集《末日地堡》第2季倫敦首映會。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線報導〕Apple TV+熱門影集《末日地堡》將推出第2季，已當上地堡市長的奧斯卡得主提姆羅賓斯和飾演司法部執行官的凡夫俗子回歸演出，兩人除了直呼「別再說我們是壞人！」更笑言沒有碰到劇迷對他們喊劇中禁語「我想出去」，提姆直說：「還真希望有人來對我這樣說呢！」

《末日地堡》首季推出後登上串流平台收視排行之冠，更成為「全美最受歡迎影集」。提姆認為，該劇反映了人們熟知的真實世界，「人類情感和關係依然是這個系列的核心，我確實看到了和我們在這個星球上過去5年的生活，有某些相似之處。」

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提姆表示，許多時候人們都被專家引導著該做什麼事，「我們都希望那些專家是正確的，並真心為了大眾利益，我覺得現在很多人對此產生疑問，所以他們可能會在劇中看到類似的反思。」凡夫俗子則說兩人在戲裡都背負著一些責任，可能是家人，也可能是地堡的居民，「有時候就是為了更遠大的利益。」

對此提姆也表示認同，更形容這就是自己想演出的原因，「我一直對掌權者感到好奇，尤其是常聽到以『為了更遠大的利益』來辯解做出的決定」，說著更感嘆：「不幸的是，這樣的治理方式越來越普遍。」

凡夫俗子提到，在第2季開始地堡進入了緊急模式，高層們想著如何平息風暴，「讓大家重新集中注意力，這有點像當權者或政府在事情發生的當下，想要轉移大家注意力時會有的一套計畫。」

提姆則接著說，「有些看似是真相的東西，也許並不是真相，這也是我喜歡這部影集的原因之一，真相以及我們對真相的理解，隨著故事的推進開始有不同發展，所以別把我們當成壞人來看啊！」《末日地堡》第1季正於Apple TV+熱播中，第2季將於本週五（15日）上線。

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