謝金燕拒談兒生父 YT、Google隨便查都知道

謝金燕近日成為媒體關注焦點。（翻攝自謝金燕IG）

〔記者林南谷／台北報導〕利菁15日在攝影棚受訪，脫口提及「電音女神」謝金燕兒子生父相關話題，眼見狀況不對趕緊滅火澄清：「我以為已經公布。」昨晚謝金燕在IG寫下10字，搭配歌曲《欲哭無淚》，疑在回應利菁脫口一事。

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謝金燕是在IG限時動態曬出日前表演照片，喊話：「積極向上，姐姐不要害怕！」並搭配莎夏斯隆（Sasha Sloan） 歌曲《Too Sad To Cry》（欲哭無淚），間接回應利菁的意圖相當明顯。

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今（16）日一早，TVBS《國民大會》主持人謝曜州發布最新文章，未指名道姓也沒點名「謝金燕」，發文中僅說：「YT、Google隨便查都知道他的父親是誰，還需要『不小心講出來』？」

其實謝金燕未婚生子，他兒長大後正面照曝光，被不少媒體相繼報導「生父是誰一目了然」，不過至今謝金燕都未鬆口談論此事。

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