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謝金燕兒子生父成謎！知情人推測他「背景驚人」：恐影響太大

謝金燕兒子身世再掀熱議。（資料照，台東縣政府提供）謝金燕兒子身世再掀熱議。（資料照，台東縣政府提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝金燕對兒子的身分保密到家，日前因為利菁的脫口爆料，再度掀起熱議。而對於謝金燕不願公開孩子生父的原因，資深媒體人粘嫦鈺也在過去受訪時分析其中原因。

粘嫦鈺過去受訪時曾談及謝金燕兒子生父。（翻攝自臉書）粘嫦鈺過去受訪時曾談及謝金燕兒子生父。（翻攝自臉書）

粘嫦鈺過去在受訪時曾透露，謝金燕的兒子在學校都會主動跟同學說「我是豬哥亮的孫子」，起初大家不以為意，後來也漸漸習慣，「好吧就相信他，而且聽說這個小朋友在學校裡滿會搞笑的這樣子」。另外，粘嫦鈺也提到，謝金燕很保護兒子，從不會讓兒子叫自己媽媽，推測「他（生父）這個人是不是頭銜大到我們沒有辦法讓他浮出檯面，會影響太大」。

事實上，利菁昨日出席節目《后宮歐買尬》開棚記者會時，突然脫口知道謝金燕兒子生父是誰，並說出3字人名，隨後發現自己快嘴失言，立即透過鏡頭向謝金燕道歉。謝金燕雖沒有正面回應，但也在IG限時動態發文寫下「積極向上，姐姐，不要害怕！」配上莎夏斯隆（Sasha Sloan）的歌曲《Too Sad To Cry》，似乎是在間接回應。

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