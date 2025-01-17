公視預算遭刪「網盤點夯劇」 ！柯震東力挺「一張圖」被讚爆

柯震東聲援公視預算遭刪的話題。（翻攝自Threads）

〔記者蕭方綺／台北報導〕114年度中央政府總預算案，國民黨因「報導偏頗、戲劇竄改歷史」等理由，提案刪除文化部補助公視的23億預算，幾乎逼公視直接關台，引發業界強烈反彈。有網友在Threads上分享自己過去愛看的台劇，包括《通靈少女》、《痞子英雄》、《天橋上的魔術師》、《一把青》、《危險心靈》、《火神的眼淚》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《我們與惡的距離》等。

他指出很多人以為這些台劇都是Netflix拍的，「不然就是從天上掉下來的，完全不知道公視預算被全砍會有什麼下場。就是以後再也不會有這些優質戲劇的空間了」。沒想到柯震東竟在下面貼出一張圖，分享公視力挺台劇的成果，意外被讚爆。

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柯震東的圖指出公視的成績，包括學生劇展、人生劇展、新創短、長片和原創劇集等，以及近年公視推廣的夯劇《聽海湧》、《化外之醫》、《人選之人—造浪者》、《村裡來了個暴走女外科》等，在在顯示公視為台劇奠定下的充足能量，以及公視作為發掘年輕創作者、優秀導演的重要平台。

柯震東出道14年，去年首度拿到金鐘。（資料照）

而柯震東去年拍攝的《不夠善良的我們》，也是公視戲劇之一，這齣戲讓他獲得金鐘迷你劇男配角獎，雖然柯震東在公視預算議題沒有講些什麼，但他這「登高一呼」，讓許多網友激賞，有人表示自己看了圖，才知道原來公視有出這麼多優質戲劇，也有人直呼自己瞬間變成「柯粉」，欣賞他：「有guts! 自從當脆友就愛你的純粹，現在還打從心裏的欣賞你有骨氣」。

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