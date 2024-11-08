潘信維謝暖心麵攤 寫歌分享飢餓地圖

潘信維特別寫了《南機場的麵擔仔》，讓手頭緊的人可以用銅板價填飽肚子。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕《大嘻哈時代》音樂總監潘信維轉戰當歌手，堅持用台語創作《查埔人一首歌》專輯，寫出他來台北打拚18年的心情，曾經為了圓音樂夢，三餐不濟的他，還特別寫了一首《南機場的麵擔仔》分享「飢餓」地圖，只要20元的銅板價就可以填飽肚子。

潘信維日前上網路節目《如虹音樂會》談到18歲從台南來台北找機會做音樂，因為沒有人脈，寫的歌賣不出去，長達好幾年過著三餐不濟的生活時，忍不住在節目中紅了眼眶流下男兒淚。他說剛來台北的前一、兩年最難挨，曾經餓到硬著頭皮去問超商店員，過夜丟棄的便當可不可以讓他帶回家吃。

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後來他開始接到編曲的案子，但因為案子不固定，經濟還是很拮据，還好住在南機場附近有一家麵攤，老闆娘很佛心，只要20元的銅板價就可以吃到一碗熱騰騰的麵。他住在南機場8年都靠這家麵攤熬過了經濟困境的日子，所以特別為老闆娘寫了《南機場的麵擔仔》這首歌，還準備找一天親自拿《查埔人一首歌》這張專輯去送給老闆娘，也讓手頭緊的人只要聽他的歌，按照歌詞的指示到達同一個巷口，就會看到他說的麵攤。

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