胡瓜鑽石舞台之夜不怕賠 笑揭民視和解金入袋

胡瓜（右四）舉辦「鑽石舞台之夜」演唱會，林俊逸（左起）、曾心梅、康康、阿吉仔、歐漢聲、金佩珊和賴慧如熱情參與。 （記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜親自督軍，明年2月將在北流舉辦「鑽石舞台之夜」演唱會，昨天與康康、金佩姍、曾心梅、林俊逸、歐漢聲、賴慧如、阿吉仔攜手造勢；首度擔任製作統籌的胡瓜已經砸了台幣700萬，他放話不擔心票房，幽默表示：「賠了就賠了，反正民視有給我錢（指與電視台的和解金）。」笑翻全場。

「鑽石舞台之夜」演唱會明年2月22、23日在北流登場，陣容包括陳美鳳、任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、Ozone與鍾采穎在內，卡司橫跨老中青三代。

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胡瓜受訪表示，「只要有心，我相信歌手都很希望回饋台灣的。」強調這次就是他私人主辦，「希望不要一年才一次啦」，提到陳美鳳、藍心湄、任賢齊、歐漢聲等藝人都宣布要捐出唱酬，讓他好感動。

胡瓜強調，「這場演出版權不會賣給電視台，想要看秀就請來現場，這點是我所堅持的。」

可惜的是，胡瓜本來打算找辛龍復出演唱會，無奈最終沒有聯繫上，「我也不要消費他，只是希望他回來跟大家一起在台上玩」，仍期待好友回歸舞台。

康康這陣子感冒剛痊癒，近來領軍主持的《綜藝一級棒》，收視率首次輸給了白冰冰的《超級冰冰Show》，對此康康大器回應：「本來收視率就高高低低，輸一次也好，心情不會那麼亢奮。」

康康很期待明年能與胡瓜、歐漢聲一起合作演唱會，希望擦出不同的火花；「鑽石舞台之夜」演唱會門票今天中午在年代售票系統與四大超商開賣。

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