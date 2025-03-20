侯佩岑轉發「中國台灣省」遭轟！最新動態令人跌破眼鏡

侯佩岑宣布錄製《乘風2025》（《浪姐6》），讓人感到意外。（翻攝微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕侯佩岑近日在微博轉發中國官媒「央視」貼文，指「台灣唯一的稱謂是中國台灣省」，除了台灣民眾不滿，更遭到陸委會嚴厲譴責；近年轉往中國的侯佩岑，宣布要錄製最新一季的真人秀競賽節目《乘風2025》（《浪姐6》），跌破不少人的眼鏡。

《浪姐6》正式宣布卡司名單，除了香港女星葉童，台灣則有侯佩岑以及「瓊女郎」陳德容入列。

請繼續往下閱讀...

主播出身的侯佩岑，跟唱跳表演似乎沾不上邊，她在微博透露參賽動機，「對我來說，是給自己的一個禮物， 離開舒適圈 ，去做自己不擅長，甚至是害怕的事！ 我也想跟大家一起，看見一個不一樣的侯佩岑。」

侯佩岑也想起當年擔任英文主播時，職場新人需要摸索前進的回憶，「那時候每天要播報的新聞稿件每一則要自己做翻譯，一開始心裡很害怕自己沒有經驗做不好，害怕出錯，害怕被長官罵，跌跌撞撞的往前走，直到有一天大家開始認識了侯佩岑。」放話要突破舒適圈。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法