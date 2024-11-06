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娛樂 最新消息

金聖喆為戲狂減10kg 頂替劉亞仁不怕被比較

金聖喆頂替劉亞仁加入《地獄公使2》演出，韓媒多給予正面評價 。（Netflix提供）金聖喆頂替劉亞仁加入《地獄公使2》演出，韓媒多給予正面評價 。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星金聖喆曾演出韓劇《機智牢房生活》嶄露頭角，他在影集《地獄公使2》頂替劉亞仁演出主角「鄭晉守」，一度壓力山大。金聖喆自信說，「這是我選擇的道路，盡了最大努力，不想被旁人評價影響。」強調從未後悔參與演出。

劉亞仁在2021年《地獄公使》第一季展現精湛演技，卻因吸毒毀前途，遭強制換角，最後由金聖喆扛下重任；金聖喆表示，「首先我是延尚昊導演的粉絲，加上主角太有魅力，因此選擇演出。」直言不怕和劉亞仁做比較。

韓媒評價金聖喆的演出讓角色煥然一新，第一季著墨於主角戴著巨大謊言的面具，第二季則突顯懦弱和人性化的一面，金聖喆坦言花了不少時間揣摩角色，為此苦惱許久。

為詮釋戲中「鄭晉守」從地獄回到人世的疲憊模樣，金聖喆透露花5個月減重約10公斤，刻意減少水分攝取，只為呈現瘦巴巴的感覺。

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