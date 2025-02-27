被選為全球百大最帥臉孔 緬甸和尚白因結婚了

白因25日在IG分享結婚儀式，婚禮上當眾親吻妻子羨煞眾人。（翻攝自Paing Takhon IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕28歲緬甸男模兼演員白因（Paing Takhon）憑藉俊俏五官與健美身材，曾獲「2021年全球百大最帥冠軍」，曾因剃度修行、反對軍政府入獄又被特赦的大起大落爆紅，日前宣布將與交往多年女友林米亞（Linn Mya Phu）訂婚，25日再分享結婚儀式，羨煞眾人。

白因妻子林米亞（右）傳是緬甸一位商業大亨的繼承人。（翻攝自Paing Takhon IG）

在白因曝光結婚照，他跟林米亞都身穿白色緬甸傳統服飾，在親友見證下宣誓對彼此忠貞並簽下結婚證書，2人洋溢著幸福笑容，白英更當眾親吻愛妻額頭，場面溫馨。

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2人在親友見證下結為夫妻。（翻攝自Paing Takhon IG）

白因是在去年8月公開戀情，今年元旦拋出重磅消息宣布與女友訂婚，當時2人身穿淺綠色傳統服裝親密互動，在親友見證下完成訂婚儀式。

白因曾因剃度修行照片瞬間爆紅，今年元旦宣布與交往多年的女友訂婚。（本報合成，翻攝自Paing Takhon IG）

2021年，白因遵循緬甸傳統剃度修行，在寺廟短暫待了10天，身穿紅色僧袍瞬間爆紅，同年更被美國媒體《TC Candler》評選為「全球百大最帥臉孔」（The 100 Most Handsome Faces）冠軍，有著「地表最帥和尚」封號。

後來緬甸爆發政變，白因勇敢表態反對軍政府，積極投入抗爭行動，一度遭軍方逮捕，被判處3年勞改。當時，白因百萬粉絲社群帳號也被封鎖，引發國際關注，最終於2022年3月獲假釋，恢復自由身。

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