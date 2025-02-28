影帝金哈克曼一屋三命陳屍家中 家屬「推測死因」曝光

奧斯卡影帝金哈克曼。（路透社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕95歲的奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）昨（27）驚傳離世，與63歲鋼琴家太太貝琪荒川和一隻愛犬陳屍於新墨西哥州的住處，警方初步判定現場無犯罪跡象，家屬懷疑死因可能是一氧化碳中毒。

金哈克曼的女兒伊莉莎白向《TMZ》表示，家屬懷疑兩人的死因可能是一氧化碳中毒，但目前尚無確切證據證明這一點。警方則表示，現場並未發現任何外力介入的跡象，調查仍在進行中，尚未排除任何可能性。

請繼續往下閱讀...

伊莉莎白也提到，父親自2004年退休後就和妻子貝琪荒川在新墨西哥家中生活，將生活重心放在繪畫，對於父親的健康狀況並無多做說明。去年3月，金哈克曼被媒體拍到與妻子散步，當時他一手柱枴杖並握著太太的手支撐著，雖然走路不穩，但狀態似乎尚可。

金哈克曼從影超過40年，於1972年憑藉《霹靂神探》獲封奧斯卡影帝，1993年則是演出《殺無赦》拿下奧斯卡最佳男配角，被視為影壇傳奇人物。自2004年演出《全民亂投》後，便息影鮮少露面，一生作品無數的他，如今驟然離世，令外界震驚。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法