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韓啦啦隊嘲笑台灣啦啦隊跳錯？韓網紅親解原意：真的不是那樣

樂天巨人啦啦隊點出台灣女孩跳錯一事引起討論。（翻攝自YT）樂天巨人啦啦隊點出台灣女孩跳錯一事引起討論。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊25日順利取得世界棒球經典賽門票，引起全台民眾狂歡，不過先前台灣隊與韓國樂天巨人隊進行的交流賽中，樂天巨人啦啦隊點名台灣啦啦隊跳錯一事，掀起討論。對此，韓國華僑YouTuber「DenQ」在影片中解釋原意，表示沒有「嘲笑」的意思。

DenQ在影片中談及此事，表示不少人好奇樂天巨人啦啦隊討論台灣啦啦隊跳錯，是否真如外界所說，「台灣啦啦隊被韓啦啦隊嘲笑」、「韓國人說台灣跳太爛」，DenQ緩頰表示「真的不是那樣」，是因為翻譯錯誤造成語感不同，才引起的誤會。

DenQ指出韓國啦啦隊女孩這段互動，完全體現出韓國的輩分文化，並無嘲笑台灣女孩的意味。（翻攝自YT）DenQ指出韓國啦啦隊女孩這段互動，完全體現出韓國的輩分文化，並無嘲笑台灣女孩的意味。（翻攝自YT）

DenQ進一步解釋，當時韓國啦啦隊在欣賞台灣女孩的演出時，樂天巨人啦啦隊成員崔洪邏向隊長睦那京說道：「我們那樣的話不是會被那京罵嗎？」睦那京便露出心虛、驚慌的表情，接著崔洪邏開玩笑表示，「姐姐，看前面啊」，隨後崔洪邏馬上解釋自己是在開玩笑。

DenQ指出這段對話，完全是反映出了「韓國的輩分文化」，雖然崔洪邏比睦那京年長2歲，但做不好的時仍會被身為隊長的睦那京指責，因此崔洪邏藉著這樣的輕鬆氛圍，吐槽平時嚴格的隊長，並不是在針對台灣啦啦隊。

再來，睦那京又看到台灣女孩的舞步有差異，點出「中間兩位錯得有點多」，崔洪邏附和「這位轉了一圈，那位卻轉了兩圈」，接著剪輯師刻意重播了前面，「我們這樣的話，會被那京罵吧」的片段。對此，有韓國網友推測，剪輯師應該是想凸顯2人逗趣的互動，但卻引起部分觀眾誤解為，強調台灣啦啦隊員的錯誤，因此DenQ認為「一開始如果能剪掉，其實是更好的」。

DenQ表示，剪輯師是想強調2人的逗趣互動。（翻攝自YT）DenQ表示，剪輯師是想強調2人的逗趣互動。（翻攝自YT）

DenQ也指出，翻譯時只要漏掉幾個字，語感就會完全不同，所以在原始影片中，「根據前後語境用韓文聽，真的完全沒有『嘲笑』的意圖，更沒有『跳太爛』、『吐槽』的意思」。不過DenQ表示自己沒有偏袒哪一邊，只是不希望片面資訊或惡意解讀造成不必要的誤會，「真心希望未來能夠有更多交流，讓棒球不只是一場比賽，啦啦隊不只是一場應援，而是真正成為拉進台灣與韓國距離的橋樑」。

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