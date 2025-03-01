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S媽深夜嘆「他是騙子我是傻」 疑為大S抱不平惹鼻酸

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，時隔近1個月，「S媽」黃春梅昨日表示，失去愛女，痛心欲絕，已經沒心情跟前女婿汪小菲爭產，「搶什麼隨便他」。她今（1日）凌晨突然於臉書發文，寫下「他是騙子 我是傻」，並分享大S為《泡沫之夏》唱的歌曲，被外界解讀是為女兒抱不平。

小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（資料照）小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（資料照）

S媽今凌晨在臉書撰文，短短一句「他是騙子 我是傻」，並分享大S所唱的《泡沫之夏》原聲帶歌曲《鑽石》，雖然未說明事由，但外界解讀是為了大S抱屈，讓眾人看了相當鼻酸。貼文曝光後，吸引不少網友湧入留言區為S媽打氣，「S媽加油」、「您一定要堅強要冷靜，捍衛熙媛珍愛的一切」、「辛苦了，自己的身體最重要」。

「S媽」黃春梅今凌晨發文。（翻攝自臉書）「S媽」黃春梅今凌晨發文。（翻攝自臉書）

「S媽」黃春梅分享大S所唱的《泡沫之夏》原聲帶歌曲《鑽石》。（翻攝自臉書）「S媽」黃春梅分享大S所唱的《泡沫之夏》原聲帶歌曲《鑽石》。（翻攝自臉書）

事實上，S媽在痛失女兒大S後，兩度更改了臉書頭像，還數次PO文，「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」、「心破了一個洞-要如何補上？」她昨日也首度對外界回應，「他（汪小菲）搶什麼隨便他了，我只想女兒。他把家人好好帶大就好，我年紀大了，沒體力了。」

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