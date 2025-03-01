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張學友遭爆欠錢狂開唱 罕見發聲澄清：真的沒有

張學友創造個人巡演第1000場紀錄。（環球提供）張學友創造個人巡演第1000場紀錄。（環球提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友舉辦展開「60+」巡迴演唱會，本月底將到台灣開唱，先後在高雄巨蛋及台北小巨蛋演出，昨天歌神在廣州舉辦演唱會，難得幽默自嘲欠錢傳聞，罕見發聲澄清。

聽聞有人傳出他欠別人錢，才創造個人巡演第1000場的風光紀錄，張學友在台上表示，「再澄清一次，我真的沒有欠別人錢，真的沒有！」強調自己開了那麼多演唱會，都是為了自己而唱，「因為我覺得開心，希望能讓更多喜歡聽我唱歌的朋友，聽到我的歌聲。」

歌神自認是屬於節儉的那種類型，「之前我在網上也看到，有些人看到我穿的那件衣服就說：『那件衣服好像是10年前的吧？』我想跟大家說，我現在穿的衣服，很多都是20幾年前的。」先誇代表20幾年前的衣服品質很好，還有他的身材一直保持很好。

對於欠錢傳聞，張學友笑說：「小時候，我媽媽就跟我說：『兒子啊，借錢是很困難的，一定要靠自己努力。』這句話我一直記到現在，所以我其實是很害怕借錢的，不太敢去借錢。」

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