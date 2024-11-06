燦烈12/28高雄SOLO寵粉 大狩獵音樂祭1月登場

燦烈將於年末到高雄開唱，陪粉絲提早跨年倒數。（藝尚提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團EXO成員燦烈出道12年，今年首次推出個人音樂作品《Black Out》，宣布12月28日登上高雄流行音樂中心開唱，陪台灣粉絲提早跨年倒數。

燦烈登上solo舞台，透露和成員們一起活動時有很大的安全感，「雖然之前也有過獨自表演的經驗，但獨自站上舞台時依舊會感到緊張與壓力。」

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《Black Out》對燦烈來說是「全新的開始」，他強調象徵著新的起點，感謝粉絲一路陪伴；這次燦烈舉辦「都市風景」巡迴演唱，從首爾出發，途經胡志明、馬尼拉、曼谷等地，高雄則是今年最終站。

「大狩獵音樂祭」明年1月攻台演出。（大鴻藝術BIG ART提供）

此外，人氣電玩配樂音樂會「魔物獵人ORCHESTRA CONCERT〜大狩獵音樂祭〜」原訂2019年來台演出，卻因碰上疫情而取消；主辦單位昨確定音樂祭於明年1月8日來到台北，驚喜宣布當年原持票者將優先安排購票，以示感謝。

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