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忘情舔共遭譙爆！網紅作家被抓包「裝可憐搞小動作」

蔡潔米釋出的舔共影片，被抓包在IG及小紅書的說詞不同。（翻攝自IG）蔡潔米釋出的舔共影片，被抓包在IG及小紅書的說詞不同。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅作家蔡潔米近日發表「台灣是中國的一部分」言論引爆網友強烈反彈情緒，如今更被抓包影片分別在台灣、中國慣用的社群做小動作，讓網紅「半調子文青」看不下去狠批痛譙。

相關新聞：網紅作家輸誠「台灣屬中國」遭譙爆！《ELLE》火速切割：已無合作

蔡潔米在IG發布一段標題為「掙扎了很久要不要發這條視頻？一個關於『自由』的討論。」的影片，當中卻不斷強調「視頻」跟「影片」其實沒有不同，只是表達的觀點不同等等言論，更直接表態，「台灣是中國的一部分沒有錯，這是國際上的普遍認知，但本省部分民眾不敢面對這個國際現實。」她甚至妄言一定會向外國朋友表示，「中華民國已經不存在，台灣只是中國的一個省分。」此翻言論瞬間引爆台灣網友反彈情緒。

「半調子文青」在蔡潔米的IG留言區踢爆真相痛批。（翻攝自IG）「半調子文青」在蔡潔米的IG留言區踢爆真相痛批。（翻攝自IG）

豈料，蔡潔米如今更被抓包相同的影片，卻在台灣慣用的IG，以及中國慣用的小紅書偷搞小動作，此舉讓網紅「半調子文青」看不下去，跳出來揭發並狠譙，「影片最後你說『感謝觀看 歡迎討論』，剛開始吸引了不少力挺你的粉絲，讓他們覺得你很中立，都是一些政治腦的路人扣你帽子。」

蔡潔米被抓包相同的影片發在不同社群，片尾字幕竟然不同。（翻攝自IG、小紅書）蔡潔米被抓包相同的影片發在不同社群，片尾字幕竟然不同。（翻攝自IG、小紅書）

「殊不知現在被其它網友發現你小紅書的版本片尾寫的是『感謝觀看 台灣當歸』。」半調子文青憤慨直言，無法想像蔡潔米在裝可憐說自己害怕地躲進衣櫃裡的同時，不知道在背後做出了多少的小動作，「大家會因為你無害的外表和偽裝出來的正能量吸引，但終究也會看穿你的城府而選擇離開！」

有網友詢問台灣當歸的意思，「半調子文青」解答疑惑。（翻攝自Threads）有網友詢問台灣當歸的意思，「半調子文青」解答疑惑。（翻攝自Threads）

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