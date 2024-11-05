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雷嘉汭特訓韓語演韓劇 合作馬東石朴炯植像做夢

雷嘉汭挑戰韓劇《TWELVE》，開心與馬東石、朴炯植、徐仁國等韓星合作。（凱渥提供）雷嘉汭挑戰韓劇《TWELVE》，開心與馬東石、朴炯植、徐仁國等韓星合作。（凱渥提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕雷嘉汭演出影集《八尺門的辯護人》印尼外傭受矚目，她近來進軍韓國演藝圈，將與馬東石、朴炯植、徐仁國、成東日、李主儐等韓星合作影集《TWELVE》。為了此作品，飛了兩趟韓國與導演、監製試戲及討論角色，也進行了將近一年的韓語特訓。

雷嘉汭興奮說：「真的可以說了嗎？我憋了超級久，終於可以跟大家分享這個消息，我在首爾進組了。」對於將和多位韓國演技派優質演員合作，她直喊：「沒想到天天在韓劇中看到的演員，有一天我可以與他們合作，可以在這樣的演員群中，各個都是國際知名等級的前輩，真的很像做夢一樣，非常的榮幸與開心，接下來我會全力以赴。」

雷嘉汭成為台灣首位參演韓國影集的女演員，劇組表示「試鏡時雷嘉汭的表演力在沒有劇本下，臨場發揮的爆發力感染到了我們，愛笑的雷嘉汭，甜美的酒窩也成為她的招牌。雖然雷嘉汭是新銳演員，但她的實力有目共睹，這次的組合搭配，非常的完美會產生很棒的化學作用。」《TWELVE》正在拍攝中，計劃於明年播出。

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