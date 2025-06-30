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單身男人要哭了！ 鄧佳華宣布戀愛2個月

鄧佳華自爆已戀愛2個月，女方身分也曝光。（翻攝自鄧佳華臉書）鄧佳華自爆已戀愛2個月，女方身分也曝光。（翻攝自鄧佳華臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」，年轉戰AV界一連拍攝3部成人片引發熱烈迴響，並公開邀58歲美魔女胡文英合作，透過IG發出多則曖昧短片，近日則高調宣布戀情了，自曝與平面女模簡簡交往2個月。

鄧佳華近期在臉書連續曬出與簡簡親密合照，照片中他燦笑比YA，女方則面露微笑，鄧佳華開心表示：「我從來沒想過，自己會交到一位模特兒女友。」透露跟簡簡在一起2個多月，才明白什麼叫安心感，「不用多說話，就能懂彼此的心，這樣的陪伴，就是最美的愛情。」

此外，鄧佳華還接連曬出約會影片，有打勾勾許下「佳華會永遠愛簡簡」，還到專櫃門口揚言購買婚戒，更到KTV慶生，影片中鄧佳華甜喊女方「寶貝」，似動念想步入婚姻，展現滿滿愛意。

面對鄧佳華高調認愛，大批網友高度懷疑質疑是否為真，紛紛留言「你確定她是你女朋友嗎？」、「這樣的愛情讓我苦惱」，但也有人送祝福：「真愛要好好珍惜！」

相關新聞：鄧佳華自豪當過兵 「智能偏低被驗退」網讚爆：真男人

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