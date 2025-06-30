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娛樂 音樂

擊潰王菲、張惠妹！36年金曲獎唯一「中國歌后是她」

〔記者邱奕欽／台北報導〕第36屆金曲獎28日晚間順利落幕，魏如萱力壓蔡健雅、戴佩妮、Karencici及陳忻玥，2度奪下「最佳華語女歌手」殊榮，氣勢驚人。回顧金曲獎歷屆賽事，中國、香港曾多次派出強棒角逐大獎，不過截至目前，唯一摘下后冠的中國女歌手僅此一人。

張惠妹（左）、王菲。（本報組合資料照）張惠妹（左）、王菲。（本報組合資料照）

時間回到2001年，第12屆金曲獎競爭激烈，那英憑藉《心酸的浪漫》專輯，成功從張惠妹《不顧一切》、王菲《寓言》、莫文蔚《十二樓的莫文蔚》以及孫燕姿《我要的幸福》中脫穎而出，抱回最佳華語女歌手獎舊稱的「最佳國語女演唱人獎」，當年更和莫文蔚同台擔任頒獎人，2人為了開信封還「撕成兩半」同步看名單。

直到看見自己得獎的瞬間，那英興奮大叫，現場氣氛熱鬧非凡，當時在台上的一席話，也被粉絲津津樂道至今，她笑說原本和莫文蔚私下商量可能是頒給對方，沒想到自己得獎反而「很不好意思」，還當場向莫文蔚道歉；莫文蔚則幽默回應「這個不公平」並送上祝福，2位天后幽默互動成為金曲經典。

那英曾奪下第12屆金曲獎歌后寶座，至今仍是唯一一位在金曲封后的中國女歌手。（翻攝自微博）那英曾奪下第12屆金曲獎歌后寶座，至今仍是唯一一位在金曲封后的中國女歌手。（翻攝自微博）

致詞時，那英特別感謝經紀人邱瓈寬，笑稱「年紀很大還沒有男人就是為了我」，逗得全場哈哈大笑。那英更真誠表示，從遙遠的中國來到台灣參加金曲獎十分不易，謝謝主辦單位給中國藝人機會競爭，最終謙虛表示：「我不是最好的，但我是最幸運的。」獲得觀眾如雷掌聲。

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