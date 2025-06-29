Lily首辦個展「她」來了 《Barbie》獻大S「母女淚灑畫前」

「Lily」許韶恩今迎來人生首場個展《Prey of Prey》。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小S徐熙娣的二女兒、17歲青年藝術家「Lily」許韶恩，今（29日）迎來人生首場個展《Prey of Prey》，大膽揭開她對「視線權力」與「甜美幻象」的內心探索，妹妹徐老三更是驚喜站台。而這場展覽，背後藏著她對摯愛姨媽大S的深深思念。

Lily首辦畫展，妹妹徐老三驚喜站台。（記者王文麟攝）

展覽中，一幅名為《Barbie》的作品，是Lily特別獻給因流感驟逝的姨媽大S。Lily回憶籌備期間，媽媽小S常看著她的畫，語氣篤定地說：「姨媽一定會喜歡，她一定懂你想表達的意思。」對她來說，這句話就是最大的安慰與力量，「我真的要感謝媽媽和姨媽，是她們讓這一切成為可能。」

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《Barbie》是Lily特別獻給因流感驟逝的姨媽大S。（主辦提供）

小S沉潛4個多月，昨晚與老公許雅鈞低調現身展覽，力挺愛女；現場星光熠熠，黑人、范瑋琪、蔡康永、賈靜雯、陶晶瑩等好友也到場支持。

Lily透露和小S看著《hungry girl》，聊起大S邊看邊哭。（主辦提供）

Lily透露，展覽裡有一幅《hungry girl》，是大S和小S都最喜歡的畫作，如今姨媽卻無緣看到。她回想，有晚她在房間裡默默作畫，小S突然推門而入，看見畫作後忍不住驚呼：「oh my god，姨媽一定會非常喜歡！」她笑著回應：「是。」母女倆就這樣窩在畫前，邊聊邊哭了好久。

Lily說，姨媽生前最愛叫她「寶藏女孩」，也總是第一時間讚美她的作品，「姨媽給了我無限的理解，讓我覺得只要做自己，就什麼都沒有問題。」

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