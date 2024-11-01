林岱縈小腰精魔化 粉絲想咬一口

林岱縈推出2025寫真桌曆，大方秀出完美的身材。（黃天仁攝影工作室提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕啦啦隊女神林岱縈推出2025寫真桌曆，請來林志玲御用王牌攝影師黃天仁操刀掌鏡，以13種造型裝扮，紀錄下在球團的故事與回顧，不僅大秀驚人腹肌，還應景化身「調皮小惡魔」，讓粉絲餓喊好想咬一口。

林岱縈裝扮成調皮小惡魔，Q萌造型讓粉絲直呼超可愛。（黃天仁攝影工作室提供）

林岱縈將歷年穿過的球衣進行改造，露出川字腹肌展現身材比例，兼具甜美、優雅、性感的風格切換，完美詮釋女神形象。她還特地穿上阿美族傳統服飾，延續原住民族的文化和精神，最後更搬出壓箱寶，公開出道11年來具有紀念意義的珍貴收藏。

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林岱縈細數歷年出版的年曆、寫真作品、粉絲親手寫的卡片、信件、禮物、花束、玩偶、開運小物御守、平安符等，有感而發地說：「這些收藏品背後都有獨特的故事，也是最好的時光，是我生命中最美麗的記憶。」11月9日將舉辦首場個人演唱會的她喊話粉絲：「不要錯過了！我在未來等著帶你們回到過去。」

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