鄧麗君44年前獻香吻 阿兵哥身分曝光「竟是大企業高層」

鄧麗君（左）1981年前往小金門勞軍時獻出香吻。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「一代巨星」鄧麗君細膩柔嫩的歌聲永留世人心中，過去有「軍中情人」稱號的她，44年前曾赴小金門勞軍時親了一位少尉軍官；如今，該少尉軍官身分也曝光，竟是名「大企業高層」。

相關新聞：鄧麗君新曲發行 日本發現秘藏30年未曝光錄音帶

請繼續往下閱讀...

鄧麗君辭世將滿30年之際，環球音樂近日在整理東京倉庫時，發現一首由她生前演唱卻未發布的遺作，更是知名作曲家三木剛與作詞家荒木豐久攜手操刀，沈睡30年未問世的作品預計收錄在《三木剛歌曲集》中，將於6月25日曝光，讓眾多歌迷再度回味起鄧麗君的美聲。

捷報傳出令許多粉絲興奮不已，過往與鄧麗君有關的故事也被翻出，她1981年前往小金門勞軍時，當時有40多位連上士兵迎接。正當離開之前，鄧麗君與阿兵哥們拍下合影留念，攝影師當下開玩笑要她「親一下」，當中一名少尉軍官隨即將臉湊上如願獲得香吻，更笑稱自己「整整3天不洗臉！」

幸運兒薛進友2013年現身露面時，已是中鼎集團信鼎公司業務處協理。（翻攝自臉書）

然而，鄧麗君60歲冥誕之際，基金會舉辦「尋人啟事」活動，盼能找尋當年被她獻吻的軍官薛進友，最終透過親朋好友的合力協助下，這位少尉在2013年時現身露面，當時的他已是「中鼎集團信鼎公司業務處協理」。薛進友表示，自己當年為帶阿兵哥迎接鄧麗君的輔導長，沒想到自己如此幸運，如今手機裡也都放著與鄧麗君的合影。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法