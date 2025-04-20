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《康熙》男神驟逝享年31歲 田亞霍醫院慟別好友曝最後一面

田亞霍、黃正杰當年一起錄製《康熙來了》。（田亞霍提供）田亞霍、黃正杰當年一起錄製《康熙來了》。（田亞霍提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男星黃正杰過去參加節目《康熙來了》走紅，年僅31歲的他今天傳出死訊，令粉絲無法接受，與他感情很好的歌手田亞霍也很不捨，透露有去醫院見了好友最後一面。

田亞霍與黃正杰認識超過十年，當年也一起錄製《康熙來了》，後來成了麻吉，私下常相約打牌，前幾天黃正杰才到他的家裡去玩。

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田亞霍表示，昨天跟老婆品忻收到通知，緊急趕到醫院送別了好友，他內心滿是不捨，遺憾表示：「我們本來約好了，有邀請他下月來看我的音樂會。」

田亞霍今年才與黃正杰一起玩牌參加比賽。（田亞霍提供）田亞霍今年才與黃正杰一起玩牌參加比賽。（田亞霍提供）

田亞霍透露黃正杰一直都很努力在演藝圈打拚，「還有很積極的拍影片，在脆上也很常看見他在徵模特工作的貼文下自薦，很珍惜每次的機會。」對於好友的驟逝感到非常不捨。

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關韶文發文悼念黃正杰。（翻攝IG）關韶文發文悼念黃正杰。（翻攝IG）

YouTuber「關關」關韶文以前當記者時也採訪過黃正杰，他在IG透露，與黃正杰聊過很多想做的事，「去年還在霍的生日會見到，沒想到你就這樣離開了。」希望黃正杰成了天使能過得快樂。

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