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（影）鄭進一驚爆罹患膀胱癌二期！自爆：就是性能力差一點

今鄭進一（左）和金曲台語歌王蘇明淵合體彩排。（記者潘少棠攝）今鄭進一（左）和金曲台語歌王蘇明淵合體彩排。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕高雄流行音樂中心連續第四年主辦「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」，計畫在5月10、11日母親節檔期登場。今（21日）鄭進一和金曲台語歌王蘇明淵合體彩排，鄭進一自爆去年底發現得到膀胱癌二期，但經過治療，目前已沒有癌細胞，但仍需每三個月進行追蹤。

鄭進一自爆去年底發現得到膀胱癌二期。（記者潘少棠攝）鄭進一自爆去年底發現得到膀胱癌二期。（記者潘少棠攝）

69歲的鄭進一，6月將滿70歲，他今天談到，當時因為上廁所小便會痛而去檢查，但找了好幾位醫生才能找出原因，當時判定是膀胱癌二期，他說：「化療一般六次，很多人首次就不行了，會掉髮，但我完全無感，還做了30次電療（放療）。」他說自己不相信坊間秘方，心情好是抗癌秘招，笑說：「就是性能力比較差一點。」

鄭進一談到：「我活到70歲夠了，人生夠了，我對人生樂觀，但不喜歡做人太可憐了，我算命好的，從小到大是人生勝利組。」

金曲歌王蘇明淵（右）前幾個月遭遇父親過世打擊。（記者潘少棠攝）金曲歌王蘇明淵（右）前幾個月遭遇父親過世打擊。（記者潘少棠攝）

金曲歌王蘇明淵前幾個月遭遇父親過世打擊，至今走不出來，直到前幾天夢到父親，背景是張燈結綵氣氛，他才稍微可以放下一些，也許夢境就是父親想告訴他，在另一個世界已過得很好，蘇明淵說，父親過世後讓他很自責，覺得在父親失智症的那些年，因為忙工作給予的陪伴太少，一度還想去看心理醫生。

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今天高流執行長丁度嵐特別到場為鄭進一和蘇明淵加油打氣，並致贈台灣島嶼意象的茶葉禮盒，象徵「金曲飄香、茶韻悠長」。他表示，寶島金曲如同一壺陳年好茶，蘊含著數代人青春與回憶，歷久彌新、愈陳愈香。藍寶石大歌廳不只是金曲的重現，更是一個跨世代的音樂交流平台。購票可洽ibon售票系統。

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