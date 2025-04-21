CPBL？江坤宇被種草莓 詹子賢自首：種在看不見的地方

江坤宇（左）、詹子賢出席《會計師2》「兄弟挺兄弟」活動。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《會計師2》由班艾佛列克、強柏恩瑟組成大銀幕最強兄弟檔，聯手向犯罪集團算帳，今天（21日）在台舉行首映會，邀請中職「中信兄弟」的詹子賢、江坤宇出席，兩人同隊7年情如兄弟，在活動上互相吐嘈，被問到有些球迷稱他們有「兄弟臉」，詹子賢吐嘈：「我們身高有差距啦。」笑翻眾人。

詹子賢、江坤宇感情深厚，江坤宇分享因為住在宿舍，上下班都黏在一起，詹子賢去球場、回宿舍都會順便載他一程，在車上會聊一下今天的表現，這種日常都很溫馨，「雖然我們不是親兄弟，但比兄弟還要親」。被問到會不會太黏反而讓另一半吃醋？詹子賢笑說，有時候會在江坤宇身上做記號，「種草莓」像是背部或者看不見的地方，會讓江坤宇的太太吃醋。詹子賢強調，這都是鬧著玩的，因為長期跟對方一起生活，久而久之就有兄弟的情感。

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詹子賢笑說會在江坤宇身上「種草莓」，但強調只是鬧著玩。（記者潘少棠攝）

詹子賢認為，像家人的生活就是最嚮往的，沒有像電影裡面擋刀，一起讓彼此生活過很好，「沒有家人在身邊也很溫暖。」詹子賢進一步表示，江坤宇是在他打球以來最喜歡的球員，除了場上表現好，也謙虛、很乖、安靜且孝順。

江坤宇則表示，當時他剛進職棒仍懵懵懂懂，詹子賢就像大哥哥一樣照顧他，兩人宿舍住隔壁間，詹子賢弄宵夜還會敲他的牆壁，一起分享，大讚詹子賢很會做料理，還做過牛排給他吃。

江坤宇有著超長綽號，不過詹子賢都叫他「調皮搗蛋」。（記者潘少棠攝）

江坤宇擁有超長綽號「團寵草莓牛奶小可愛游擊柯基國民兒子小白豬老將小可怕江督嘟嘟嘴天竺鼠車車閃電麥坤坤ㄏㄏ我坤善逸西殺江坤宇」，但詹子賢喜歡叫他「調皮搗蛋」，更透露江坤宇在比賽前緊張起來會比其他人還要緊張，會用聽音樂唱歌或者看情蒐影片的方式舒緩情緒。

江坤宇表示，比賽前喜歡戴上耳機，活在自己的世界，還笑說「耳機有降噪」，不過他很感謝詹子賢看到誰都鬧一下的行為，「看我緊張，他就會來幫我加油打氣，就像小班在電影為兄弟打氣。」

此次應邀出席電影活動，詹子賢稱江坤宇跟片中班艾佛列克的角色很像，江坤宇表示因為自己很喜歡蝙蝠俠，擅於守備的部分與身為游擊手的他很像。詹子賢笑說自己喜歡布萊德彼特，還開玩笑說，「布萊德彼特打電話給我說有另一部新電影」，幫華納兄弟的另一部新片《F1®》打片。

江坤宇、詹子賢都沒有進軍演藝圈的計畫，現階段就專心打球。（記者潘少棠攝）

被問到有沒有進軍演藝圈的計畫？江坤宇稱小時候有幻想過自己是電影明星，但現實考量上有點難，笑說「因為沒有長那麼帥」，現階段就是專心打球，打球比演戲還擅長。詹子賢也求饒，稱「光背一個台詞就燒破我頭腦」。電影在24日上映。

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