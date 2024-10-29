李宗盛自嘲要靠女人的歌吃飯 為莫文蔚改變文字風格

李宗盛自勉能唱多少場就唱多少場。

（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕無論是寫給陳淑樺的《夢醒時分》，或是寫給辛曉琪的《領悟》，李宗盛細膩的文字為不少女歌手歌曲加分，最近他在演唱會上就自嘲：「要靠女人的歌吃飯。」

李宗盛在演唱會上會和歌迷分享創作故事。

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66歲的李宗盛帶著「有歌之年」巡演到不同城市與粉絲交流，至今已唱超過70多場，近日他在巡演時有感而發說：「即將奔七，能唱多少場就唱多少場。」事實上距離他邁向7字頭還有4年，台灣歌迷當然也期待這套「有歌之年」巡演可以再次返場，畢竟之前他在北高開唱都是一票難求，很多歌迷想看卻看不到。

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歌迷看李宗盛演唱會，最過癮的除了能聽到好多經典歌曲，也能聽到他分享創作小故事，最近他開唱時透露，獲得金曲獎年度歌曲的《山丘》，原本是他在2000年，生活過得並不如意時寫下，「那時先寫了旋律，當時也不知要填什麼詞，直到2013年才把詞填上去。」花了13年才完成這首好歌，李宗盛說：「寫歌不能著急，十年磨一劍！」

演唱會上李宗盛獻唱《真心英雄》、《生命中的精靈》等歌曲，另外他也唱了《飛》、《七點鐘》、《最愛》3首當年讓他通過滾石考驗之歌，塑造了他寫歌風格，他開玩笑說：「暗暗預告我接下來要靠女人的歌吃飯。」

李宗盛很懂得依歌手不同個性打造歌曲，談到他寫給莫文蔚的《陰天》，他說：「我碰到莫文蔚寫歌的文字風格稍微變了，她給我城市感，加上她是演員，所以她不會把歌唱死，像是旁觀者跟觀眾講戲的感覺，跟這些人合作很有意思。」

另外，李宗盛也聊到，他開車時聽到電台播放辛曉琪的歌，很喜歡她的聲音，於是主動打電話到唱片公司，促成了經典歌《領悟》的合作。

11月16日李宗盛將到新加坡室內體育館開唱，12月6日起則會到北美多倫多、紐約及拉斯維加斯巡演。

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