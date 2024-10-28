林岱縈大學當講師 造訪寵物系喊幸福

林岱縈得知校園有寵物系，立刻飛奔到系上與萌寵互動。（紅心字會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女孩林岱縈日前受邀到台北海洋科技大學擔任講師，還造訪寵物系，輪流抱起小動物們，讓她心花怒放喊幸福；她也分享過往求職路，提到過去面試時曾遭吃豆腐，更因外表被同事排擠，令她不禁感慨：「嫉妒和敵意，覺得好像自己做錯什麼事。」

林岱縈分享她當牙醫助理被性騷經歷，「當時醫生趁傳醫療器具給我時，他的手從我手肘挑逗撫摸到手掌！」她坦言外貌優勢不一定一路順遂，難免會被吃豆腐，也遇過經紀公司潛規則「去吃飯才有工作」，甚至粉絲會傳不雅照片訊息，「我還曾被貼身跟蹤、被搭訕、收匿名包裹，我所有隱私都不見了。」

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林岱縈鼓勵台北海大同學要勇敢說不，「我曾因為這樣工作少，但遇到不好的事情要拒絕，當你被孤立的時候要多想想還有愛自己的人，你就不會內耗。而且你的身體比你想像中更愛自己，隱忍接受反而會心理受傷。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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