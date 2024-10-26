崔敏煥涉性交易 李洪基發聲護隊友 FTISLAND今如期登高流

FTISLAND成員崔敏煥（右）爆出爭議，是否會影響隊友李洪基（左）和李在真在台演出引發關注。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團FTISLAND於今天下午5點在高雄流行音樂中心開唱，不過鼓手崔敏煥在來台前夕遭前妻律喜毀滅性爆料，重創形象，所屬公司宣布暫停所有媒體活動，台灣演唱會主辦單位至截稿前回應將會如期舉行，至於是否改為「三缺一」僅由李洪基、李在真上陣，主辦單位未收到任何變動通知。

崔敏煥在2018年與律喜結婚，生下大兒子和一對雙胞胎女兒，夫妻婚後還登上實境節目大方放閃，不過兩人在去年12月宣布離婚。前天律喜爆料，崔敏煥曾當著家人面前，直接把鈔票對折放進她的胸前，後來才知道那是崔敏煥上酒店喝醉後養成的習慣，對她的衝擊相當大。

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崔敏煥（左）與律喜結婚5年以離婚收場，日前遭律喜毀滅性爆料。（達志影像）

律喜公開的13分鐘錄音檔中，崔敏煥堅持要「叫小姐」，與他偶像的形象大相逕庭。大批網友、粉絲紛紛要求他退出團體，並離開育兒節目《我的超人爸爸》，更有人看不下去，舉報崔敏煥涉及性交易，警方獲報將展開調查。

其所屬的FNC娛樂發聲明，取消崔敏煥所有的媒體活動，等同暫時消失在螢光幕前。恰巧今天FTISLAND要在高流演出，台灣主辦單位回應按照原定計畫進行。不過至截稿前，僅有李洪基、李在真現身小港機場，崔敏煥是否會如期登台，仍是未知數。

在事件爆發後，李洪基發文，認為做錯就該低頭道歉，但也強調不要輕易相信任何一切，「我守得住，得撐下去，那就是我們，一邊被石頭砸，繼續向前走。」雖然有粉絲感動李洪基想保護團體的決心，同時也引來輿論撻伐，認為不應該護航崔敏煥，網上鬧得沸沸揚揚。

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