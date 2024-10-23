乒乓男孩開破億支票-鄭人碩好玩 徐若瑄喊全員到齊

魏蔓（左起）在《乒乓男孩》片中因病早逝，昨和「兒子」彭裕愷、「老公」鄭人碩一家團聚。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕熱血台片《乒乓男孩》昨舉行首映會，監製唐在揚、梁宏志和導演洪伯豪率領主要演員彭裕愷、李星緯、林菀柔、徐若瑄、鄭人碩、施名帥、江宏傑、魏蔓、歐陽倫、陳思羽一同出席。

徐若瑄（左）和飾演她兒子的李星緯一同出席《乒乓男孩》首映會。（記者潘少棠攝）

片中化身嚴母的徐若瑄自爆上週日和兒子Dalton人生中第一次大吵架，兒子當時對她說「妳就是喜歡看我哭對不對！」讓她相當難過。

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徐若瑄自爆和兒子吵架 氣哭了

徐若瑄透露和Dalton因為學業問題吵架，「新加坡正好大考，我特別飛回去監督，這種角色永遠都是不討喜的，我也希望當那個陪他開心的那個人」，她透露當時氣到在角落哭，但當兒子給她兩張衛生紙，她又立刻融化，感性表示就像片中跟兒子有口角，「那是父母的愛，有時候生氣，氣頭上大家都要冷靜一下。」更說到時包場一定要帶兒子去看。

江宏傑（左）和陳思羽兩位桌球國手都參與《乒乓男孩》演出，昨出席首映會力挺。（記者潘少棠攝）

江宏傑不排斥孩子海選出道

江宏傑在片中飾演嚴格的教練，笑言當教練的樣子就是平常教小朋友的日常。」至於未來會不會想讓自己的孩子參加海選出道？他表示「如果他們有興趣、喜歡的話，不排斥！」

戲裡戲外都為人父的鄭人碩表示因為工作忙碌，沒有時間跟自己的兒子相處，「所以演的時候有一種寄情作用」。飾演他兒子的彭裕愷說鄭人碩說只要票房破億就帶一百個小朋友去台中麗寶樂園玩，施名帥當場說「那我負責一百人份的棉花糖！」徐若瑄也允諾只要破億就「全員到齊」。《乒乓男孩》25日在台上映。

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